Kokaõpilased sõidavad Londonisse võistlema

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 22. oktoober 2016. Maarja Maripuu (vasakul) ja Loore Kuris. FOTOD: Kuressaare ametikool Kaks Kuressaare ametikooli kokaõpilast sõidavad homme Londonisse, et osaleda 23.–28. oktoobrini korraldataval Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Assotsiatsiooni AEHT aastakonverentsil ja võistlustel.



“Üldiselt tunnen ennast enesekindlalt, aga kõik oleneb tiimikaaslastest,“ rääkis neljanda kursuse kokaõpilane Loore Kuris, kes asub võistlustulle kulinaariakunsti alal.



“Latti kõrgele ei aja, loomulikult oleks tore, kui saaksin head tiimikaaslased ja koostöö sujuks ning võib-olla tuleks ka hea koht.“ Enne võistlusi loositakse õpilased rahvusvahelistesse tiimidesse. Lisaks õppija enda eriala- ja keeleoskusele mõjutab lõpptulemust ka meeskonnatöö oskus ja osalt ka loosiõnn.



Looret on aidanud võistlusteks ette valmistada kokaõpetaja Irina Arhipova ja GOSPA peakokk Alar Aksalu. “Oleme Irina ja Alariga kolmekesi mõtted kokku pannud ja iga kord oleme harjutamisel leidnud midagi, mida parandada või paremaks muuta.“



Kolmanda kursuse kokaõpilane Maarja Maripuu võistleb barista võistlusalal, kus kaheliikmelise võistkonna koosseisus tuleb valmistada espressot ja cappuccinot ning vabalt valitud kohvijook korraldajate antud toiduaineid kasutades. Barista võistlusalal pole ametikool varem osalenud.



“Küllap on huvitav ja põnev,“ lausus Maarja. “Olen erinevate juhendajate käe all tunde harjutanud. Ühest küljest on see raske, teisalt ka huvitav.“



Õpilasi saadavad ametikooli direktor Neeme Rand ja toitlustuse juhtõpetaja Ülle Tamsalu. Võistluse korraldab Londoni kesklinnas asuv Docklands Academy.



