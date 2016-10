Uudised

Pereheitmine spaahotellides

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 22. oktoober 2016. Saaremaa spaahotellide Meri ja Rüütli juhid on viimastel aastatel tihti vahetunud. FOTO: Valmar Voolaid AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimehe Toivo Asti ja tema abikaasa Anne Asti asemel töötab alates eilsest ettevõtte ainsa juhatuse liikmena tänavu mais konkursi korras finantsjuhi ametisse valitud Alar Tõru.



“Anne Ast töötab spaa juhina kuni 4. novembrini,” kinnitas AS-i Kuressaare Sanatoorium nõukogu esimees Laura Sohvie Liblik. Miks Toivo Ast juba lahkus ja Anne Ast on lahkumas? “Nad on otsustanud teiste väljakutsete kasuks,” jäi Liblik napisõnaliseks.



Koos Toivo Astiga juhatusse kuulunud spaajuht Anne Ast, kes enne Saaremaale elama naasmist töötas vahepeal ka Laulasmaa spaa juhina, ütles Meie Maale, et tema tööülesanded Kuressaare Sanatooriumis said tehtud ehk uus spaa kontseptsioon on käivitatud.



“Meil olid sellised kokkulepped. Lähen teisele töökohale,” lausus Anne Ast. Oma tulevasest töökohast ei olnud ta nõus ajalehele rääkima.



Koondatakse 7 töötajat



Meie Maale teadaolevalt plaanitakse Kuressaare Sanatooriumis koondada seitse ravipoole töötajat, kellele on juba koondamisteated kätte antud. Raviosakonna likvideerimise väite lükkas Laura Liblik ümber. “Ravipoole likvideerimine ei vasta tõele. Kuressaare Sanatooriumis on plaanis mitmed muudatused, detaile ja kuupäevi me meelsasti ei avaldaks, see on ettevõttesisene info,” sõnas Liblik.



Kas Meri ja Rüütli jäävad edaspidi tegutsema ainult hotellidena koos veekeskusega? “Jätkame sama suunda ega loobu tervise- ja heaoluteenuste pakkumisest. Soovime oma praegustele ja tulevastele klientidele järjest enam väärtust luua,” lubas Liblik.



Meie Maa kirjutas Astide naasmisest spaaärisse tänavu aprillis, mil selgus, et aastaid tagasi AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimehena töötanud Toivo Ast naaseb mai algul samasse firmasse tööle.



Asti sõnul tehti talle omanike poolt pakkumine ja nimetati juba märtsis Kuressaare Sanatooriumi juhatuse liikmeks. Temaga alustas läbirääkimisi käesoleva aasta alguses meie seast lahkunud Ago Liblik, kes oli ettevõtte üks omanikke.



Enne Toivo ja Anne Asti naasmist spaaärisse kuulus ettevõtte juhatusse tänavu kevadel Lääne-Saare abivallavanema ametisse saanud Villi Pihl, kes pidas sanatooriumis müügi- ja turundusjuhi ametit.



Struktuur muutub



“Ma ei tule Villi Pihli asemele. Tema koha peale ei ole praegu kedagi. Struktuur kindlasti muutub. Muutused on selleks, et edasi minna. Konkreetsemalt saan rääkida siis, kui ise ametis olen,” ütles Ast juba tuttavale ametikohale naastes Meie Maale.



Toivo Ast oli AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimees aastail 2004–2008. Ta lahkus ametikohalt osapoolte kokkuleppel ning tõi 2008. aastal põhjuseks organisatsiooni struktuurimuutused. Pärast seda asus Ast tööle Harjumaal Laagri alevikus tegutseva AS-i Grader Service kommertsdirektorina.



Praegu kuuluvad AS-i Kuressaare Sanatoorium aktsiad Ago Libliku lastele – Laura Sohvie ja Oskar Liblikule, kes omandasid osa aktsiatest ka onu Tullio Liblikult. “Anne Ast töötab spaa juhina kuni 4. novembrini,” kinnitas AS-i Kuressaare Sanatoorium nõukogu esimees Laura Sohvie Liblik. Miks Toivo Ast juba lahkus ja Anne Ast on lahkumas? “Nad on otsustanud teiste väljakutsete kasuks,” jäi Liblik napisõnaliseks.Koos Toivo Astiga juhatusse kuulunud spaajuht Anne Ast, kes enne Saaremaale elama naasmist töötas vahepeal ka Laulasmaa spaa juhina, ütles Meie Maale, et tema tööülesanded Kuressaare Sanatooriumis said tehtud ehk uus spaa kontseptsioon on käivitatud.“Meil olid sellised kokkulepped. Lähen teisele töökohale,” lausus Anne Ast. Oma tulevasest töökohast ei olnud ta nõus ajalehele rääkima.Meie Maale teadaolevalt plaanitakse Kuressaare Sanatooriumis koondada seitse ravipoole töötajat, kellele on juba koondamisteated kätte antud. Raviosakonna likvideerimise väite lükkas Laura Liblik ümber. “Ravipoole likvideerimine ei vasta tõele. Kuressaare Sanatooriumis on plaanis mitmed muudatused, detaile ja kuupäevi me meelsasti ei avaldaks, see on ettevõttesisene info,” sõnas Liblik.Kas Meri ja Rüütli jäävad edaspidi tegutsema ainult hotellidena koos veekeskusega? “Jätkame sama suunda ega loobu tervise- ja heaoluteenuste pakkumisest. Soovime oma praegustele ja tulevastele klientidele järjest enam väärtust luua,” lubas Liblik.Meie Maa kirjutas Astide naasmisest spaaärisse tänavu aprillis, mil selgus, et aastaid tagasi AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimehena töötanud Toivo Ast naaseb mai algul samasse firmasse tööle.Asti sõnul tehti talle omanike poolt pakkumine ja nimetati juba märtsis Kuressaare Sanatooriumi juhatuse liikmeks. Temaga alustas läbirääkimisi käesoleva aasta alguses meie seast lahkunud Ago Liblik, kes oli ettevõtte üks omanikke.Enne Toivo ja Anne Asti naasmist spaaärisse kuulus ettevõtte juhatusse tänavu kevadel Lääne-Saare abivallavanema ametisse saanud Villi Pihl, kes pidas sanatooriumis müügi- ja turundusjuhi ametit.“Ma ei tule Villi Pihli asemele. Tema koha peale ei ole praegu kedagi. Struktuur kindlasti muutub. Muutused on selleks, et edasi minna. Konkreetsemalt saan rääkida siis, kui ise ametis olen,” ütles Ast juba tuttavale ametikohale naastes Meie Maale.Toivo Ast oli AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimees aastail 2004–2008. Ta lahkus ametikohalt osapoolte kokkuleppel ning tõi 2008. aastal põhjuseks organisatsiooni struktuurimuutused. Pärast seda asus Ast tööle Harjumaal Laagri alevikus tegutseva AS-i Grader Service kommertsdirektorina.Praegu kuuluvad AS-i Kuressaare Sanatoorium aktsiad Ago Libliku lastele – Laura Sohvie ja Oskar Liblikule, kes omandasid osa aktsiatest ka onu Tullio Liblikult.

Veel artikleid samast teemast »