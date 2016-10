Uudised

Aasta õppija Jürje Koert nühib koolipinki edasi

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 21. oktoober 2016. Maakonna haridusjuht Raivo Peeters õnnitlemas aasta õppijat Jürje Koerti. Foto: Valmar Voolaid Eile tunnustati maavalitsuse teise korruse saalis aasta õppijaid, õpetajaid, raamatukogusid ning õpi- ja haridustegusid.



Saare maakonna aasta õppijaks 2016 valiti Saaremaa Muuseumi IT-spetsialist, kolme lapse ema ja pisipõnni vanaema Jürje Koert, kes suunas gümnaasiumi lõpetama esmalt oma tütre ning seejärel omandas ka ise keskhariduse.



Unistused teoks



“Tahtsin õpinguid jätkata Tallinna ülikoolis andragoogika erialal,” selgitas Koert peamist põhjust, mis teda keskkooli lõpetama innustas.



“Tänapäeval on ju töö ja pere kõrvalt tänu Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi poolt pakutavale e-õppele õppida oluliselt lihtsam ja keskharidus on väga oluline. Ilma selleta unistusi teoks ei tee.”



Teised nominendid olid Salme keskpäevaklubi asutaja Valve Reede, Tihuse hobuturismi talu perenaine Anu Kaljuste, kodumajutusteenuse pakkuja Elve Viljus ning Crossfiti treenerid Marit Berendson ja Juhan Mikkor.



Seekord valiti maakonnas ka aasta seeniorõppija, kelleks sai Elve Viljus. Seeniorõppija on majandusalase kõrghariduse ja pikaajalise finantsvaldkonna töökogemusega.



Aasta õpetaja tiitli pälvis Kuressaare ametikooli kutseõpetaja Irina Arhipova, aasta koolitussõbralik organisatsioon on Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskus Osilia, aasta õpitegu “Rahvarõivas – puhas ilu!” ning aasta parimaks raamatukoguks tunnistati Orissaare raamatukogu.



Tänukirju jagus



Eilsel tunnustusüritusel tõsteti esile ka üld- ja kutsehariduse valdkonnaga seotud haridusala inimeste tegevust ja väärt ettevõtmisi.



“Eestimaa õpib ja tänab” aasta lasteaiaõpetajaks sai Reelika Aedmäe Salme lasteaiast, aasta klassiõpetajaks Merle Lepik Salme põhikoolist, aasta põhikooliõpetajaks Inge Vahter Saaremaa ühisgümnaasiumist ja aasta gümnaasiumiõpetajaks Eve Tuisk Kuressaare gümnaasiumist.



