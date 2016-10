Uudised

Üllatustort kooli juubeliks

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 21. oktoober 2016. Kahe tordi peale kokku kulus 4,5 liitrit huvijuhi tehtud moosi ja üle tuhande küpsise. FOTO: erakogu Täna peab Orissaare gümnaasium (OG) 70 aasta juubelit, millega seoses on tunnid lühendatud ja nendeski kuulatakse hoopis vilistlaste tegemistest. Eile aga valmistasid klassivanemad ühiselt hiigeltordi.



Juubeli rütmis põksusid õpilaste südamed juba kolmapäeval, kui osa klassivanemaid meisterdas sadu väikesi martsipanist lillekesi ning seadis paika eile ühistööna valmima hakanud hiigeltordi ja tema sõsara põhjad.



Eile läks põhiline valmistamine lahti. Kõigepealt võtsid tosin noort ritta, et käed puhtaks pesta ning seejärel jagas huvijuht Mare Noot ülesanded laiali.



Tegutseti mitmel rindel, nii et kui esimesed hakkasid küpsiseid piimaga niisutama, siis järgmised katsid juba otstest hapukoorega ning osa ladus järgmist küpsisekihti peale. Seejärel tuli tordile vahekihiks huvijuhi enda tehtud moos. Pärast nelja kihti kaeti hiigeltort sulatatud šokolaadiga. Kui kate oli tardunud, kaunistati hõrgutis külgedelt vahukoorega ning seati peale lilled.



“Kolm nädalat tagasi arutasime klassivanematega, et võiks midagi koos ise meisterdada, mitte torti tellida. Kõik olid selle poolt ja siis hakkasime arutama, mida kaunistuseks teeme ning mis kõigile maitseks,“ jutustas OG õpilasesinduse liige Raahel Ränk.



Ränga mäletamist mööda pole varem klassivanemad sellist torditegu korraldanud. “Väga ootasin seda – see on tore, et midagi koos teeme,“ ütles ta õhinal, lisades, et siis on seda palju suurem rõõm süüa ka.



Lahendus leitud



Kuna hiigeltort oli sama suur kui kooliõpilaste laud, tuli üleöö hoiustamiseks leida külmkapi asemel teine moodus. “Jätame ta siia huvijuhi klassi, teeme aknad lahti ja keerame sooja radiaatorites maha, siis tekib päris külm ruum,“ selgitas Raahel.



Täna hommikul said kõik õpilased ja õpetajad näha torti, millest tehti ka pilti.



Seejärel hakkavad tunde andma vilistlased. Kuulda saab 33. lennu lõpetanud praegust lavastajat Franka Vakkumit ja 2010. aastal põhikooli lõpetanud ning praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias studeerivat Jan Teevetit, kes pärast õpingute lõppu 2018. aastal alustab tööd Paide uue, loodava teatri direktorina.



Samuti esineb 58. lennu lõpetanu, Ericsson Eesti AS-i töö- ja tervishoiu spetsialist Olav Erikso. Pärast aktust saavad gümnasistid kuulata 40. lennu vilistlase, kaitseminister Hannes Hanso ettekannet.



Aktusel esinevad koolinoored bändi saatel omaloominguliste lauludega. Viisideks valisid klassivanemad “Põrda maja“, põhikoolile “Me pole enam väikesed“ ja gümnaasiumile “No oota sa“.



Õpetajatel jätkub päev direktor Marjana Prii sõnul endiste kolleegide ja muusikakooli õpetajatega ühise koosviibimisega.

Pamela Talzi





Küpsisetortidele kulunud kogused:

ühes kihis oli 200 ja väiksemal 54 küpsist

Kokku kulus üle 1000 küpsise

5 kg hapukoort

10 tahvlit šokolaadi

4,5 liitrit moosi

umbes 500 g kakaopulbrit

