Laevateede süvendamine on hädavajalik

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Ines Vapper Reede, 21. oktoober 2016. Madala veetasemega suudab hakkama saada vaid parvlaev Harilaid. FOTO: Arno Mikkor / Delfi Saaremaa süvasadama ning Paldiski lõunasadama sadamakapteni Andres Kungla hinnangul oleks veeteede süvendamist kindlasti vaja, kuid ta nendib, et vesiehitustööd on väga kallid.



Kümneaastase sadamakaptenikogemusega eluaegne meremees tõdes ajalehele Postimees, et lisasüvendamisest oleks kindlasti kasu, ehkki ta ei mäleta, et nii suur mõõn nii pikalt kunagi enne laevu kimbutanud oleks.



Uued laevad võivad jänni jääda



“Ei tule meelde, et veetase oleks olnud nii madal nagu –67 cm. See on erakordne asi,” rääkis kapten.



Kungla sõnul oleks süvendamine kindlasti mõistlik, sest tegu on juba vana probleemiga.



Kapten usub, et kui parvlaev Hiiumaa praegu madala veega sõita kannatab, siis kannataksid madalat vett ka uued, saabuvad laevad, sest nende projekteerimisel on arvesse võetud ka endiste laevade ehitust.



TS Laevade kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles aga, et ka uued parvlaevad ei pruugi ebatavaliselt madala veetaseme oludes hakkama saada.



“Uute parvlaevadega oleks kindlasti parem olukord kui Regula ja St. Olaga, aga ka uued parvlaevad ei suudaks heitlike ilmadega pidevalt liinil olla,” tõdes Arro.



Ta selgitas, et hinnanguliselt suudaks uued parvlaevad sõita kuni –60 cm.



Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik ütles Vikerraadio saatele

“Uudis +”, et praegu käib analüüs, selgitamaks välja, millises mahus süvendustöid teha, kui palju läheksid need maksma, millise efekti see annaks ja kas see oleks üldse otstarbekas.



Jutt käib Hiiumaa ja mandri vahelisest Rukki kanalist ehk madalast kohast, kus on süvendustöid ka varem tehtud. Põiklik rääkis, et viimati tehti seal süvendustöid 2014. aastal.



Nende tööde maht ei olnud väga suur, aga süvendustööd puudutasid kõige probleemsemaid kohti. Tookord süvendati seda kanalit kuni 5,4 meetrini. Samuti eemaldati madala veetaseme korral laevaliiklusele ohtu kujutavad suuremad kivid. Suve lõpus mõõdistasid veeteede ameti hüdrograafid selle kanali üle ja siis oli vähim sügavus viis meetrit.



“See tähendab, et süvendus ei ole püsiv. Sellest lähtuvalt on küsimus, kas sellises mahus süvendamine, mis toona läbi viidi, üldse efekti annab,” rääkis Põiklik.



Siis läksid tööd maksma



168 000 eurot, kuigi maht oli küllaltki väike. Kui laiaulatuslikumast süvendamisest rääkida, oleksid hinnad Põikliku sõnul kindlasti miljonites.



Ka neljapäeval oli Hiiumaa liinil parvlaevaliiklus madala veetaseme tõttu häiritud. Liini teenindas peamiselt vaid parvlaev Harilaid.



