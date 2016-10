Uudised

TS Laevade teenusevaldkonna juht otsustas ametist lahkuda

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 21. oktoober 2016. Ele Reiljan käis ka Saaremaal uut praami-piletite müügisüsteemi tutvustamas. FOTO: Valmar Voolaid Üheksa kuud TS Laevad OÜ müügi- ja teenusevaldkonna juhina ametis olnud Ele Reiljan otsustas ülipikaks kujunenud tööpäevade tõttu ameti maha panna.



Meie Maa ajakirjanik saatis eile Ele Reiljanile mõned küsimused, mille peale tuli Reiljanilt vastus, et ta ei tööta enam TS Laevades, mistõttu ei saa küsimustele vastata.



“Läksin sinna tööle lühiajaliseks perioodiks. Praegu ongi mõistlik vahetus teha. Aitan uuel inimesel sisse elada,” ütles Reiljan. Tema viimane tööpäev TS Laevades müügi- ja teenusevaldkonna juhina oli 14. oktoober.



“Töötasin kokku üheksa kuud. Sama pikk aeg kulub lapse ilmaletoomiseni,” võrd-les Reiljan.



16-tunnised tööpäevad kurnasid



Tähtajalist töölepingut tal polnud ja ta otsustas ise ameti maha panna. Reiljani sõnul olnud tal tööle asudes TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padariga kokkulepe, et jääb tööle praamiliikluse ülevõtmisega seonduva niiöelda käimatõmbamise ajaks. Reiljanil ei olnud kavatsustki jääda TS Laevadesse näiteks kaheks või neljaks aastaks.



“Aeg on väga pingeline olnud, siis vaatan rahulikult edasi. Ma ei jaksanud enam. Tööpäevad kujunesid mitmel kuul 16 tunni pikkuseks. Samasugused olid ka nädalavahetused. Organism ja vaim tahavad puhkust. Leidsin, et otstarbekas oleks aeg maha võtta enda ja pere jaoks, muidu lihtsalt ei saa,” tunnistas Reiljan. Ta lisas, et ei ole rutiini ega tavapärast tööd taluv inimene ning talle meeldibki uusi asju käivitada.



Ele Reiljan vastutas TS Laevades teenuste ja infosüsteemi väljatöötamise, kaldapersonali komplekteerimise ja koolitamise eest. Ta sai enda sõnul hea kogemuse osaliseks.



“Üks sai on kompleksselt nullist teenuse väljaarendamine ja teine asi koostöö erinevate osapoolte vahel. Nägin, kuidas kõik inimesed pingelises olukorras ühise eesmärgi nimel töötasid. See on hindamatu,” märkis Reiljan.



Ta usub, et järgmisel nädalal peaks piletimüük sadamates ajutistes soojakutes lõppema ja kolima kassadesse, sest õiged ruumid on TS Laevadel juba käes.



Ust mürtsuga kinni ei pane



Reiljan enda sõnul niiöelda mürtsuga TS Laevade ust kinni ei pane ning aitab AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte uuel müügi- ja teenusevaldkonna juhil sisse elada kuni esmaspäevani, mil uuele töötajale kõik üle annab.



“Tahan, et kõik ilusti edasi läheb,” sõnas Reiljan. Tal on endal ääretult kahju TS Laevadest lahkumise pärast.



Uue töökoha peale Ele Reiljan veel mõelnud pole ning võtab kõigepealt pikemat sorti puhkuse. “Ääri-veeri on ühelt ja teiselt poolt juttu olnud. Puhkan, siis alles mõtlen, mis see järgmine asi võiks olla, kus töötama hakkan,” lubas Reiljan.



Tal jääb TS Laevades töötamisest veidi kripeldama käimatõmmatud asjade lihvimine. Kõik süsteemid töötavad, kuid pisikesi täiendusi tuleks teha.



Lähinädalatel teeb Reiljan sadamates tiiru ja uurib, kuidas TS Laevadel läheb.



“Kindlasti hakkan Saaremaal ja Hiiumaal palju sagedamini käima, kui varem seda tegin,” kinnitas Reiljan.



Enne TS Lavadesse minekut töötas Ele Reiljan Omnivas äriüksuse perioodika- ja reklaamiäri üksuse juhina, vastutades postiteenuste kliendisõbralikkuse ja protsesside efektiivsuse eest. Ta on eelnevalt töötanud Swedbankis erinevatel ametikohtadel, kust on pärit tema hea kogemus muutuste elluviimise ja protsesside efektiivsemaks muutmise vallas.



