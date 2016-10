Uudised

Ohtlik ristmik Lahekülas vajab kohendamist

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 21. oktoober 2016. Unimäe-Munessoo tee elanikud sooviksid ristmiku lähedusse asfaltkatet. FOTO: Valmar Voolaid Autojuht Allan Kaseväli peab Lahekülas Unimäe-Munessoo ja Kuressaare-Võhma-Panga maantee ristmikku ohtlikuks ning soovib selle lähedalt tee äärest põõsaste likvideerimist.



“Kui tulla Unimäe-Munessoo teelt ja pöörata sealt Kuressaare-Võhma-Panga maanteele, jäävad vasakule vaadet varjama tee ääres olevad põõsad ja ei näe, kas auto tuleb ning kas tee on vaba,” kirjutas Kaseväli Lääne-Saare vallale saadetud kirjas. Nii saab ristmikust täieliku ülevaate liiga hilja ja see tekitab ohtlikke olukordi.



“Näiteks jään ristmikul seisma, näen, et autot ei tule, hakkan liikuma, aga selleks ajaks, kui auto nina on juba maanteel, tuleb vasakult auto, mis peab minu pärast pidurdama või üritab möödasõitu,” selgitas Kaseväli.



Talvel on olukord eriti ohtlik, kuna ristmikult ei saa nii kiiresti minema ja 90 km/h sõitev auto ei saa pidama. Lisaks on maanteelt mahasõit kruusateele halvas seisukorras, sest augud ja lahtine killustik ei lase ristmikult kiiresti liikuma hakata.



