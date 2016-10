Uudised

Vaher annab kolme päeva jooksu tütre vedada

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 21. oktoober 2016. Tõnu Vaher. Pärast tervisega olnud probleem annab 43 aastat Saaremaa kolme päeva jooksu korraldanud Tõnu Vaher (63) teatepulga üle tütar Helen Jürjole. Loomulikult jääb isa tütart abistama.



Nädal tagasi Meie Maale antud intervjuus mainis Vaher, et tütar on kogu aeg spordihuviline olnud, aga korraldustööga liitus siis, kui suureks kasvas. 2009. aasta kevadel tehti koos Heleniga MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks ja sellest ajast lööb tütar täielikult kaasa.



“Tütre töökoormus on praegu suurem kui minul. Mandril üks jooksu korraldaja imestas, et kas tõesti nii väikse meeskonnaga ja eemalt saab töö ära teha. Tütar elab ju Tallinna lähedal ja tema töökoormus on metsik, mina ajan siin jalgrattaga ringi,” rääkis Tõnu enne selleaastast võistlust.



Küsimusele, kas tütar tahaks isa töö üle võtta, vastas Vaher: “Vot seda ma pole ta käest küsinudki. Kuidagi automaatselt on kõik läinud ja loomulikult on mul selle üle hea meel. Kord ta ütles, et tahab minu tehtut jätkata ja edasi viia. Ta rõhub väga kvaliteedile.”



