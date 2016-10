Uudised

Maavalitsus tellib Ruhnule lisalende

Reede, 21. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 21. oktoober 2016. Saare maavalitsus on tellinud lisalende Ruhnu saarele, millega ühendust pidanud parvlaev Runö langes tehniliselt rivist välja, lisaks otsib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lahendust alternatiivseks laevaühenduseks.



Ministeeriumi pressiesindaja ütles, et maavalitsus on tellinud Ruhnu saarele lisalende. Kui esialgsete plaanide kohaselt pidi lisareis toimuma sel neljapäeval, siis praeguste kokkulepete järgi leidis üks lisalend aset juba sel kolmapäeval. Järgmine lisalend toimub neljapäeval ning üks ka reedel. Plaanis on teha neljapäeval saarele ka üks kaubareis.



Pressiesindaja lisas, et ministeerium tegeleb aktiivselt lahenduse otsimisega laevaühenduseks Ruhnu saarega, kuna lisaks reisijatele on vaja saarele vedada ka kaupa.



Laupäeva hommikul Ringsu sadamast väljudes puutus laev muulidevahelisel veeteel kokku veealuse objekti või merepõhjaga, mistõttu aluse masinad seiskusid.



Masinate käivitamise järel ilmnes vasakul sõukruvil vibratsioon. Kuigi oktoobri lõpuni oli vedajal jäänud teha veel neli reisi, teatas Väinamere Liinid kolmapäeval, et Runö tänavune hooaeg on lõpetatud.



Kuna riik maksab vedajale iga tehtud reisi eest, siis tegemata jäänud reiside eest riik laevafirmale ei maksa, lisas pressiesindaja. Ministeeriumi pressiesindaja ütles, et maavalitsus on tellinud Ruhnu saarele lisalende. Kui esialgsete plaanide kohaselt pidi lisareis toimuma sel neljapäeval, siis praeguste kokkulepete järgi leidis üks lisalend aset juba sel kolmapäeval. Järgmine lisalend toimub neljapäeval ning üks ka reedel. Plaanis on teha neljapäeval saarele ka üks kaubareis.Pressiesindaja lisas, et ministeerium tegeleb aktiivselt lahenduse otsimisega laevaühenduseks Ruhnu saarega, kuna lisaks reisijatele on vaja saarele vedada ka kaupa.Laupäeva hommikul Ringsu sadamast väljudes puutus laev muulidevahelisel veeteel kokku veealuse objekti või merepõhjaga, mistõttu aluse masinad seiskusid.Masinate käivitamise järel ilmnes vasakul sõukruvil vibratsioon. Kuigi oktoobri lõpuni oli vedajal jäänud teha veel neli reisi, teatas Väinamere Liinid kolmapäeval, et Runö tänavune hooaeg on lõpetatud.Kuna riik maksab vedajale iga tehtud reisi eest, siis tegemata jäänud reiside eest riik laevafirmale ei maksa, lisas pressiesindaja.

Veel artikleid samast teemast »