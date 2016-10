Uudised

Kuressaare lennujaamal on potentsiaali palju enamaks

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 20. oktoober 2016. Lõunalauas arutlesid Kuressaare lennujaama tuleviku üle Piret Mürk-Dubout ja ettevõtja Margus Puust. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus restoranis Arensburg ärilõuna, kus Saaremaa ettevõtjatega kohtus Tallinna lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout.



Visiit Saaremaale oli Mürk-Dubout’le lennujaama juhina esmakordne ning selle raames tutvus ta Kuressaare lennujaama ja meeskonnaga.



”Esmane kohtumine jättis hea mulje, jäin Kuressaare lennujaama olukorraga väga rahule,” sõnas Mürk-Dubout.



”Olen värskelt ametis ja praegu on minu eesmärk väisata AS-ile Tallinna Lennujaam kuuluvaid lennujaamu üle Eesti. Saaremaal soovisin kohtuda ka Kuressaare linnapea ning kohalike ettevõtjatega, et arutada lennujaama positsiooni ning rolli praegu ja kaugemas tulevikus. Kõnelesime infrastruktuuri arengutest ja investeeringutest ka liiniarendusse ning uute võimaluste leidmisest. Isiklikult pean väga oluliseks kaubaveoteenust, mida saartel praegu üldse ei pakuta.”



Seda, kas lennuühendus lähitulevikus tihedamaks ja paremaks muutub, Mürk-Dubout lubada ei saa, ent lähitulevikus on Tallinna lennujaama juhil kavas kõnelda kindlasti lennuliini operaatoriga nii reisilendude ajastusest kui graafiku võimalikust tihendamisest.



“Paraku on see opereeriva ettevõtte äriline otsus, aga kindlasti tahaksin ma Eesti regionaalarengu, transpordi- ja logistikateemalises järgmises arengukavas Tallinna lennujaama poolt tugevalt seista Saare maakonna huvide eest.“



Eestis teisel kohal



“Kuressaare lennujaam on rajapikkuselt ja infrastruktuuri võimalustelt Eestis teisel kohal, seega on siin kindlasti potentsiaali,” tõdes Mürk-Dubuot. ”Seetõttu tulekski neljapoolselt kogu äriline perspektiiv läbi rääkida ning leida sünergia ja parimad lahendused.”



Reisijateveo järgmine hange toimub juba 2018. aastal ning Mürk-Dubout peab oluliseks alustada ettevalmistustega juba täna.



”Sisendid nii maa- ja linnavalitsuse kui ka maakonna ettevõtjate poolt on olemas, garanteerime, et see muutumatul kujul hankesse sisse saaks,” sõnas Mürk-Dubout, kes mõistab lennuliini tähtsust Saaremaa ettevõtjate ning elanike jaoks ja avaldas lootust, et tulevikus saab lennuühenduse osatähtsus suurema kaalu.



”Meie lennujaama võimalused on tõepoolest avaramad, ent hoopis oluline on asjaolu, et ega lennukid ju lennuvälja pärast lenda,” sõnas Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tang.



”Lennuväli rahuldab nii ettevõtluse kui sotsiaalseid vajadusi. Kui majandus- ja sotsiaalne keskkond elavneb, võib see tekitada vajaduse nii tihedama lennuliikluse, suuremate lennukite kui ka kaubalennuliinide järele.”



Ärilõunal osalesid veel SEL-i aseesimees Margus Puust, ettevõtja Terje Nepper ning Kuressaare linnapea Madis Kallas.



“Mulle väga meeldis, et Tallinna lennujaama uus juht peab ka regionaalseid lennujaamu ja lennuliine oluliseks. Lisaks tegi heameelt, et Tallinna lennujaam on valmis koos kohalike omavalitsuste ja ettevõtjatega rääkima kaasa parema lennuliikluse nimel Kuressaare-Tallinna liinil ja ka laiemalt,“ võttis Kallas kohtumise kokku.



