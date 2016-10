Uudised

Kapteni kõrts uksi sulgeda ei kavatse

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 20. oktoober 2016. Perepoeg Johan Lõuk kinnitas samuti, et kuuldused Kapteni kõrtsi surmast on tugevasti liialdatud. FOTO: Valmar Voolaid Möödunud kuul Meie Maas ilmunud artiklis kurtis Kuressaares Pikal tänaval Kapteni kõrtsi vahetus läheduses korterit üüriv kodanik Roland valju muusika ja müra üle, mille tekitajaks on rahvarohked peod nimetatud asutuses, seda eriti nädalalõppudel.



Kuu aja jooksul on toimetusse jõudnud ärevate linnaelanike väited ja sosinad Kapteni kõrtsi sulgemise kohta. Sõnumitoojate hinnangul teist sellist kohta Kuressaare linnas pole, kus senine klientuur traditsioonilisel moel aega veeta võiks.



“Seal on hea ja korralik tantsupõrand ning lahke pererahvas, kes lubab meil siin oma programmi läbi teha. Ega ma ette ei kujuta, kus me kõrtsi sulgedes seda teha saaksime,” ütles Külli Teinberg, kes Kapteni kõrtsis oma trupiga tantsunumbreid harjutamas käib. Ta lisas, et neid sahinaid oli tegelikult kuulda juba möödunud aastal.



“Kuigi, kus suitsu seal tuld, ma ikka loodan, et seekord nii ei ole,” ütles Teinberg.

Kuulujutud sundisid Meie Maa toimetust meelelahutusasutuse omanikule Tarmo Lõugule helistama ja uurima, kui tõene linna peal liikuv info on.



