Leiger võetakse vastu

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 20. oktoober 2016. Leigeri tulek Türgist Eestisse võtab kolm nädalat, liinile jõudmiseks kulub seejärel veel aega. FOTO: TS Laevad TS Laevad alustas Türgis Sefine laevatehases esimese uue parvlaeva, Leigeri vastuvõtmisprotsessiga, et alus hiljemalt detsembriks Rohuküla-Heltermaa liinile sõitma saada.



TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar kinnitas Meie Maale Leigeri vastuvõtmisega alustamist. “Selle nädala algul toimusid 48-tunnised veekatsetused, mis läksid ilusti. Suuremad puudused, millest varem on räägitud, on kõrvaldatud,” ütles Padar.



Katsetuste ajal keskenduti kõige kriitilisematele puudustele, et kindlaks teha, kas üldse on mõtet katsetustega edasi minna. Nende hulka käisid visiir, erinevad olulisemad alarmid, kajalood ja hulk teisi. “Kõik läks kenasti, nagu saarlased ütlevad,” võttis Padar kokku.



Padar kordas varem väljaöeldut, et TS Laevad ei tee parvlaevade kvaliteedile ega ohutusele laevatehastele mingeid järeleandmisi.



“Loomulikult, väiksemaid märkusi esineb, aga nendega tegeletakse. Laias laastus hakkame tegelema laeva vastuvõtmisega. Ma arvan, et kahe-kolme nädala jooksul hakkab laev Eesti suunas tulema,” lootis Padar.



Kuupäev pole paigas



Leigeri vastuvõtmise kuupäev paigas ei ole. Padar pidas sellest olulisemaks, et kõik vajalikud dokumendid saaksid korda ning tehakse vajalikud ettevalmistused aluse Eestisse teele asumiseks.



“Tuleb teha igasuguseid protseduure kuni selleni välja, et vajalik meeskonna koosseis tuleb viia Türgi laevatehasesse, kaasa arvatud kokk, osta toiduaineid jne,” selgitas Padar. Meeskonnaliikmed on praegu veel kodus. Kokku saadetakse Leigerit Türki ära tooma 11 meest, nende seas on personali madrusest kuni kaptenini.



TS Laevad on arvestanud Leigeri detsembriks liinile sõitma panekuga. Parvlaev Leiger hakkab sõitma Rohuküla-Heltermaa liinil. “Kui tuleb varem, on kõik hästi, aga ärme endale illusioone loo,” jäi Padar samas ettevaatlikuks.



Aluse Türgist Eestisse jõudmiseks on arvestatud 21 päeva. Pärast seda kulub veel nädal erinevate toimingute peale kuni laeva ristimiseni välja.



Kaido Padar on positiivselt meelestatud ka Poola laevatehase Remontowa osas, kus ehitatakse parvlaevu Piret ja Tõll. “Kuupäeva veel ei julge lubada, kuid sisemiselt oleme kokku leppinud,” sõnas Padar.



Poola laevatehase valupunktiks on olnud laevade juhtimisseadmed. Teise laeva pealt toodi esimesele ehk Tõllule ümber veel 50 meest. Kokku askeldas reisijate tekil 100 meest, isegi pimedas käis mööbli paigaldamine.



