Uudised

Kanad leidsid linnakodu

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 20. oktoober 2016. Kihelkonna valla Vedruka küla elanik Esta Vaher (vasakul) soetas endale viis vana ja kolm noort kana, Ellen Keerd (keskel) Rootsikülast lahkus kahe noore sulelisega. Müüja Kerly Lumiste ihanuks rohkem ostjaid näha. FOTO: Valmar Voolaid Eilne noorkanade müük üle kogu Saaremaa tõi uue kodu 130 erivärvilisele sulelisele. Tublisid “munamasinaid” nõudsid ka kuressaarlased.



Enne talve tulekut oli saarerahval võimalus osta munema hakkavaid noorkanu lausa kahelt ettevõttelt – Lääne-Virumaa Äntu kasvatuselt eile ja Valgamaa Sakala kasvatuselt esmaspäeval.



Kuna Sakala jõudis ette, läks neil äri paremini. Mõlema ettevõtte müügikohad kattusid. Tõsi, Äntu müüs peamiselt mitmevärvilisi Dominant-tõugu munakanu, Sakala kuuldavasti valget tõugu kanu.



Eile kanu müünud Kerly Lumiste ütles Meie Maale, et tänavu on neil paremate müügikohtade seas olnud Kuressaare linn. Kui kell 10 bussijaama kõrval olevasse parklasse uudistama jõudsime, olid kaks kanaostjat oma “saagiga” juba koju läinud.



Kuidas kanapidamine Kuressaares edeneb, sai seetõttu küsida ainult ühelt inimeselt.



Poolast Saaremaale



“Pean kanu linnas, mul on nende jaoks ruum olemas. Olen vana kanakasvataja. Mul on praegu kodus heledavärvilised kanad, täna tahan siit tumehallid räbulised koju viia. Koos nende kuuega on mul nüüd kokku 20 kana,” rääkis Kuressaares elav Astrid Paju.



Ta lisas, et on samalt müüjalt varemgi tiivulisi soetanud. “Eelmisel korral ostsin samuti tema käest kuus kana,” lausus proua rahulolevalt.



Kanu müüvate ettevõtete müügipäevad pole sarnased, sest iga kord saabutakse saarele erineva hulga kanadega. Seejuures võetakse arvesse, kui palju tellimusi on saarlased telefoni teel ette teinud.



Eilne müügipäev ei läinud siiski väga hästi, sest augustis osteti üle 400 kana, seekord vaid 130.



“Sel aastal on see küll kõige väiksem müüginumber. Paremad kohad olid nüüd Salme, Aste, Kihelkonna ja Kuressaare. Sellele vaatamata arvan, et tulen ühe korra veel,” pajatas Lumiste.



Ta ei heida meelt, et konkureeriv ettevõte samuti mandrilt saarlasi kanadega varustamas käib.



“Sinna ei saa midagi parata. Tegelikult on enamikul inimestel välja kujunenud, kellelt nad kanu ostavad. Täna ütlesid kaks inimest mulle, et nad mujalt enam ei osta,” rääkis Lumiste pärast müügiringi lõppemist.



Kanad pole tavapärane tarbekaup nagu hambapasta või WC-paber, mille varusid tuleb pärast otsasaamist kohe täiendada. Üks kanaostja ütles Meie Maale, et soetab linde kaks korda aastas. Eilse vähese ostmise teine põhjus on arvatavasti ka hilises ajas.



Äntu linnukasvatus alustas 2001. aastal. Tibud tuuakse ettevõttesse Poolast. Enne talve tulekut oli saarerahval võimalus osta munema hakkavaid noorkanu lausa kahelt ettevõttelt – Lääne-Virumaa Äntu kasvatuselt eile ja Valgamaa Sakala kasvatuselt esmaspäeval.Kuna Sakala jõudis ette, läks neil äri paremini. Mõlema ettevõtte müügikohad kattusid. Tõsi, Äntu müüs peamiselt mitmevärvilisi Dominant-tõugu munakanu, Sakala kuuldavasti valget tõugu kanu.Eile kanu müünud Kerly Lumiste ütles Meie Maale, et tänavu on neil paremate müügikohtade seas olnud Kuressaare linn. Kui kell 10 bussijaama kõrval olevasse parklasse uudistama jõudsime, olid kaks kanaostjat oma “saagiga” juba koju läinud.Kuidas kanapidamine Kuressaares edeneb, sai seetõttu küsida ainult ühelt inimeselt.“Pean kanu linnas, mul on nende jaoks ruum olemas. Olen vana kanakasvataja. Mul on praegu kodus heledavärvilised kanad, täna tahan siit tumehallid räbulised koju viia. Koos nende kuuega on mul nüüd kokku 20 kana,” rääkis Kuressaares elav Astrid Paju.Ta lisas, et on samalt müüjalt varemgi tiivulisi soetanud. “Eelmisel korral ostsin samuti tema käest kuus kana,” lausus proua rahulolevalt.Kanu müüvate ettevõtete müügipäevad pole sarnased, sest iga kord saabutakse saarele erineva hulga kanadega. Seejuures võetakse arvesse, kui palju tellimusi on saarlased telefoni teel ette teinud.Eilne müügipäev ei läinud siiski väga hästi, sest augustis osteti üle 400 kana, seekord vaid 130.“Sel aastal on see küll kõige väiksem müüginumber. Paremad kohad olid nüüd Salme, Aste, Kihelkonna ja Kuressaare. Sellele vaatamata arvan, et tulen ühe korra veel,” pajatas Lumiste.Ta ei heida meelt, et konkureeriv ettevõte samuti mandrilt saarlasi kanadega varustamas käib.“Sinna ei saa midagi parata. Tegelikult on enamikul inimestel välja kujunenud, kellelt nad kanu ostavad. Täna ütlesid kaks inimest mulle, et nad mujalt enam ei osta,” rääkis Lumiste pärast müügiringi lõppemist.Kanad pole tavapärane tarbekaup nagu hambapasta või WC-paber, mille varusid tuleb pärast otsasaamist kohe täiendada. Üks kanaostja ütles Meie Maale, et soetab linde kaks korda aastas. Eilse vähese ostmise teine põhjus on arvatavasti ka hilises ajas.Äntu linnukasvatus alustas 2001. aastal. Tibud tuuakse ettevõttesse Poolast.

Veel artikleid samast teemast »