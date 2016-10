Uudised

Merevee tase on rekordmadal

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 20. oktoober 2016. Roomassaare sadama kapten Kaarel Niine jälgis merevee taseme kõikumist ka eile mitmel korral. FOTO: Valmar Voolaid Pikalt puhunud idakaare tuuled on merevee taseme viinud mitmes sadamas pikaks ajaks madalseisu, mida ei ole sügisel Saaremaa ümbruses esinenud viimase paarikümne aasta jooksul.



“See, mis praegu sügisel on, peaks olema kevadel. Nii pikalt kui praegu, et poolteist kuud on puhunud idakaare tuuled (kirre, ida ja kagu), küll ei tea. Vana kalur ütles selle peale, et tuul on tal supi kausist ära viinud, rääkimata merest. Sügise kohta on tegemist erakordsusega,” tõdes Roomassaare ja Ringsu sadama pikaaegse staažiga kapten Kaarel Niine.



Roomassaares ei ole osa laevu saanud sadamast täislastiga ära sõita, kuna süvis ei võimalda madala veeseisu tõttu maksimaalset lasti peale võtta. Roomassaares mõõdeti teisipäeval veetaseme kõrguseks 53 sentimeetrit ja eile 45 sentimeetrit alla Kroonlinna nulli.



“Reeglina sügisel peaks veetase olema plussi peal. Praegu peab tähelepanelikult kooskõlastama laevade sadamasse sisenemist ja väljumist,” ütles Niine. Täna peaks Roomassaare sadamasse saabuma Norrast laev killustikukoormaga.



“Andsime teada, et ta täislaadungit peale ei võtaks. Loodame, et saame aluse ikka vastu võetud,” prognoosis Niine.



Runö enam ei sõida



Ringsu sadamas on tuuled mere nii madalaks viinud, et katamaraan Runö reisid Ruhnu vahet tuli enne navigatsioonihooaja läbisaamist selleks aastaks lõpetada.



Viimati väljus Runö Ringsu sadamast 15. oktoobri hommikul, pärast seda ei ole alus enam sõitnud. Üks vindi laba on alusel väändunud. Isegi kui ta korda saaks, ei ole sellest abi, sest ilmaprognoos lubab jätkuvalt idakandi tuuli.



Veetase Ringsu sadamas jääb 50 sentimeetrit alla Kroonlinna nulli või rohkemgi.



“Saar on suuremaks läinud. Liivaluited ulatuvad sadade meetrite kaugusele saarest,” kirjeldas Ringsu sadama ülevaataja Priit Kapsta.



Veetase hakkas madalduma pärast oktoobri alguse tormi. Sel nädalal puhub ilmateenistuse andmetel jätkuvalt ida- ja kagutuul, järgmisel nädalal aga kagutuul, mis olukorda paremaks ei tee. “Nädala lõpus tuleb ilmaennustuse järgi torm peale. Vett juurde ei tule. 18 m/s puhuv tuul viib veel kümne sentimeetri jagu vett minema,” arvas Kapsta.



Koolimaja ehitust ei sega



Runö pidi viimase tänavuse reisi Ruhnu tegema 28. oktoobril, kuid selleks ajaks veetase paraneda ilmselt ei jõua. Ka tuulelaevad.ee kodulehel on üleval teade, et tehnilistel põhjustel on kõik kiirlaeva Runö väljumised tühistatud ja sel hooajal enam reise ei toimu.



Seoses laevaühenduse enneaegse lõpetamisega tihendati lennugraafikut. Praegu lendab lennuk Ruhnu vahet kolmel päeval nädalas – teisipäeval, neljapäeval ja reedel. Ringsu sadam on aga suletud.



“Kes tahab tulla aerupaadiga, saab edasi-tagasi sõita,” ütles Kapsta. Kokku külastas Ringsu sadamat tänavu 841 alust, mis on kümmekond rohkem kui mullu. “Lootsime rohkem, aga augustis olnud torm ning septembri ja oktoobri ebasoodsad ilmad ei lubanud,” ütles Kapsta.



Ruhnu vallavanema Jaan Urveti kinnitusel madala veetaseme tõttu Ruhnu uue koolimaja ehitus graafikust maha ei ole jäänud. “Praegu on materjali piisavalt. Kui vesi tõuseb, toimetame edasi Pandaga (laeva nimi – toim),” lausus Urvet.



Ilmateenistuse andmetel on Virtsus mereveetase rohkem kui 60 sentimeetrit alla Kroonlinna nulli, jõudes eilseks koguni -70 sentimeetrini. Õnneks see Muhumaaga praamiühendust veel seganud ei ole.



