Pidula kandis Tagalahel himustatakse võõraid kalavõrkusid

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 20. oktoober 2016. Kahtlust äratanud auto. FOTO: erakogu Teisipäeva õhtul märkas pikaaegne kalamees Pidula kandis Tagalahe ääres võõrast meest merre pandud võrke uurimas. Samas püüdis ta jätta muljet, et tegu on tema enda varaga.



Martin Arge läks õhtul kella 17.30 ajal uurima, kas veetase on tõusnud ja on tal saaki ka juba võrku jäänud või vajab viimane puhastamist. Samas sattus ta peale mehele, kes kontrollis võõraid võrke.



“Ma vaatasin kaugemalt binokliga, et tõstab minu võrku üles, kontrollides, kas kala on sees. Sinna jõudes hakkas minu võrgu maapoolset lippu sättima,” rääkis Arge. “Mehe üllatus oli suur, kui sai aru, et ma olen võrgu omanik.”



Kui Arge küsis, miks võõrast vara uurimas käiakse, sai ta vastuseks, et kontrollis lipul olevat isikukoodi ja lihtsalt vaatas. “Küsimuse peale, kas selleks oli vaja võrk ennemalt üles tõsta, ei osanud mees muud öelda, kui imestunult “Mina?!”,” kirjeldas ta.



Kuigi tundmatu mees oli ükskõikselt öelnud, et mis sest on, et ta võrgu kõrval käib ja vaatab, tunnistas ta, et teab küll, et teiste võrke näppimas ja vaatamas ei käida.



Arge polnud kõnealust ega ka auto juures oodanud meest varem näinud.



“Küsisin ka auto juures seisnud mehelt, miks nad ise võrke sisse ei lase, lipud ju ta kõrval kastis olemas, aga mingit vastust ei tulnud,” nentis ta.



Pärast seda, kui Arge rannast ära tuli, olevat ka mees veest välja tulnud, aga auto juures seisnu olevat püsinud seal vaikides nagu tummahammas.



