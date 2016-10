Uudised

Trahvid katavad asenduspraamide rentimise kulud

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: MM Neljapäev, 20. oktoober 2016. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Majandus- ja taristuminister Kristen Michali (pildil) sõnul on Tallinna Sadamale parvlaevu ehitavatele tehastele kauba viibimise eest määratud trahvid praeguse seisuga katnud asenduslaevade kulud.



Ettekujutus, et trahvid ja kulutused asenduslaevadele ei kata teineteist ära, on vale, rääkis Michal riigikogu infotunnis. “Kui rahvakeelselt väljendada, siis see on täiesti fifty-fifty.“



Minister lisas, et trahvid peetakse kinni lepingulistest maksetest, mis tehastele tehakse. “Seetõttu on meie poolt maksete kinnipidamine võimalik ja väga tõenäoline,“ ütles Michal.



Ta märkis, et kindlasti leiaksid juristid soovi korral võimaluse selle üle vaielda ja lepingu tingimuste osas on ka arbitraaživõimalus, ent praeguse seisuga on kulud suuresti kaetud tehastele esitatud trahvidest.



