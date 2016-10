Uudised

GOSPA pääses parimate sekka

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 20. oktoober 2016. Alar Aksalu peab GOSPA peakoka ametit käesoleva aasta algusest. FOTO: Sven Nuum Gastronoomiakonkurss Silverspoon tunnustab taas toitlustusasutusi ja nende peakokkasid kokku üheksas kategoorias. Pererestoranide finalistide hulka pääses ka Georg Ots SPA.



MTÜ Gastronoomia Auhindade Eesti Selts loodi 2004. aastal eesmärgiga edendada ja tunnustada kulinaarseid saavutusi Eesti toitlustusmaastikul.



“Silverspooni ellukutsujate südameasi on edendada Eesti kulinaarseid saavutusi. Seepärast annetame 10 eurot iga auhinnagala pileti müügist “Noore koka” fondi. Annetuste abil saab üks andekas noor gastronoomiatalent rahalist toetust, et aidata finantseerida oma õpinguid või kogemuste kogumist välismaal,” nentis Silverspooni tegevjuht Marje Hallik-Wilson.



Hallik-Wilson kinnitas, et Silverspooni juhtivmeeskonnal on väga hea meel kõigi konkursil osalenud finalistide üle.



“On äärmiselt tore näha, et Saaremaa restoran on pääsenud finaali,” lisas ta.

Hindamisperioodil maist oktoobrini tegid enam kui 80 žürii liiget pea 500 individuaalset restoranikülastust.



Võimalus võrrelda



Konkursi läbiviimise sõltumatuse ja infoturbe eest vastutab audiitorfirma PricewaterhouseCoopers Eesti (PwC), kellele edastati analüüsiks ja kontrolliks kokku enam kui 5000 lehekülge tagasisidet täidetud ankeetide näol.



Detsembri keskpaigaks valmistab PwC ette statistilise analüüsi paketi kõikidele 2016. aasta konkursil osalenud restoranidele ja kohvikutele.



“See annab osalejatele võimaluse võrrelda oma tulemusi samas kategoorias konkureerinud restoranide ja kohvikutega,” selgitas ta.



Silverspooni võitjad kuulutatakse välja mardipäeval, 10. novembril Swissotelis toimuval pidulikul auhinnagalal, kus parimatele annab tunnustuse üle Michelini tähega pärjatud tippkokk Pekka Terävä Helsingist.



Auhinnad valmistab Tauno Kangro ning nii võitjad kui ka finalistid saavad ustele-akendele teemandikujulised kleebised.



PwC Eesti juhi Ago Vilu sõnul oli võistlus finaalkohtade nimel väga tasavägine ning konkursil osalenud söögikohad said žüriilt kõrgeid hinnanguid.





Finalistid

Fine dining – NOA Peakoka Pool, Horisont ja Tchaikovsky

Casual dining – MIX, Tuljak ja Fabrik

Pererestoran – GOSPA, Lucca ja YliCool

Rahvusköök – Haku, Argentiina ja CRU

Eesti köök – Leib Resto & Aed, D.O.M ja Farm

Kohvik – Mahedik, Meistri Cafe Lyon ja Gourmet Coffee

Peakokk – Silver Saa (restoran Fabrik), Dmitri Haljukov (restoran CRU), Vladislav Djatšuk (restoran Tchaikovsky) ja Tõnis Siigur ning Mihkel Rand (restoran NOA Peakoka Pool)

Teenindus – CRU, Horisont ja NOA Peakoka Pool

