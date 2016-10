Uudised

Jooksja Marek Niit unistab müügitööst

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Autor: MM Neljapäev, 20. oktoober 2016. Marek Niit võtab teatejooksu vedamise teatepulga endale. Pilt tehtud Jõulumäel, kus Niit treenis koos Rivar Tipiga. FOTO: Ago Tammik / Delfi Suvel karjääri lõpetamisele mõelnud saarlane Marek Niit keskendub edaspidi teatejooksudele ja otsib tööd.



Möödunud suvel toimunud Amsterdami EM lõppes Marek Niidu jaoks pettumusega, kui 100 ja 200 meetri jooksus jäi tema laeks eelring. Unistus olümpiast kustus ja 29-aastase välejala pähe siginesid loobumismõtted, kirjutab Eesti Päevaleht.



Nüüd on ta leidnud jätkamiseks uue tõukejõu. “Individuaalne võistlemine hakkas minu jaoks ammenduma, vajasin uut süžeed. Mulle meeldib meeskonnavõistlus rohkem, tiimivärk pakub võimsaid emotsioone. Tahan promoda teatejookse,” rääkis Niit, kelle nimel on Eesti 100, 200 ja 400 meetri rekordid.



Aastaid USA-s Arkansase ülikooli meeskonnas treeninud Niit elab taas Eestis. Saarlane on uueks hooajaks põhja ladunud Pärnus, tema treeningukaaslane on koondisekaaslane Rivar Tipp. Sportimise kõrvalt otsib ta aga tööd.



“Võib-olla läkski elu liiga spordikeskseks,” mõtiskles Niit ja lisas, et tahaks töötada mõnes loovas ametis. “Võiks olla turundus või müügitöö. Päris liinil ei viitsi olla. Praegu töötan CV kallal, vaatan ringi ja kuulan maad. Pakkumisi on tulnud ka spordivallast,” ütles ta.



Niidul ideedest puudu ei tule. “Võimaluse korral tahaks tiimiga minna ühele USA-s toimuvale jooksukarnevalile,” rääkis rekordimees õhinal. Ta peas küpseb mõte korraldada talvel Eestiski üks omapärane teatejooks.



