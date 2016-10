Uudised

UUS! Tõnu Vaher taas jalgadel

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 19. oktoober 2016. FOTO: Valmar Voolaid Täna lõuna ajal tõi Saaremaa jooksuisa Tõnu Vaheri tütar Helen Jürjo isa Tallinna bussijaama ja mees alustas sõitu kodu poole.



Kolme päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher kukkus möödunud reedel esimesel etapil pärast kuuendat kilomeetrit kokku ja viidi kiiresti Tallinna arstide kontrolli alla.

“Nüüd pole mul enam häda midagi, eile tegin haigla ümber esimesed jooksutiirud,” naljatas Vaher enne pealinnast koduteele asumist.



Varem on Vaher oma jooksust osavõttu kommenteerinud selliselt: “Olin üks “loll”, kes tormas rajale, kui põhijooksus jäi 700-st rajale minejast üks puudu. Mul ei olnud võistlusdressigi, aga registreerinud ma end igaks juhuks olin, haarasin bussist numbri ja jooksu ajal panin selle külge. Ma ei jõudnud sel hommikul süüagi ja korralduspinged olid ka peal. Nii see juhtuski, pilt oli ees, aga jõud kadus ära.”



Nüüd ütles Vaher, et arstide sõnul oligi kokkukukkumise põhjus suur ülekoormus ja suured pinged.



