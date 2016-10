Uudised

Tammiavade pooldajad ja vastased üksmeelt ei saavutanud

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: BNS Kolmapäev, 19. oktoober 2016. FOTO: Erik Tüür Muhu saart ja Saaremaad ühendavasse Väikese väina tammi avade tegemise pooldajad ja vastased jäid eile olnud riigikogu keskkonnakomisjoni laiendatud istungil oma seisukohtade juurde ja komisjoni juhi sõnul uuringud jätkuvad.



“Leppisime kokku, et 2019. aastal tuleb seal uus seire,” ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra pärast istungit.



“Ministeerium vaatab üle aastate eest kinnitatud sealse kaitsekorralduskava elluviimise ja tammi avade tegemise initsiatiivgrupp lubas edasi võidelda ning mõtestada lahti tammi avamise sotsiaal-majanduslikud aspektid, et me ei jääks kinni vaid avade juurde.”



Vakra sõnul on avade tegemise initsiatiivgrupp jätkuvalt veendunud, et muudatusi on vaja. “Leppisime nendega kokku, et nad mõtestavad läbi, kuidas seda sotsiaal-majanduslikku probleemi täpsemalt kirjeldada – ehk meile tundub, et see arutelu on läinud liigselt konkreetsete avade keskseks ja 2008. aasta uuring räägib, kas kahest või kolmest 18-meetrisest avast, aga tegelikkuses pole iial tehtud setete uuringuid,” rääkis Vakra.



“Ehk küsimus on selles, et me tegeleme praegu ühe detailiga, aga initsiatiivgrupi hinnangul oleks vaja vaadata suuremat pilti,” lisas ta.



“Ja kui öeldakse, et neid avasid pole vaja, siis oleks vaja üheskoos maha istuda ja arutada, mis need muud lahendused on. Ehk siis teatud mõttes võime öelda, et oli kohtumine, kus erinevad osapooled jäid jätkuvalt oma seisukohtadele kindlaks.”



Avade tegemise vastu olevad teadlased, kes on modelleerinud vee liikumist ja ökoloogilist poolt, ütlevad Vakra sõnul jätkuvalt, et avasid pole vaja teha, samas tunnistavad nad, et pole tehtud setete uuringut ja teisalt on nad nõus sellega, et neid andmeid on võimalik vaadata mitut erinevat pidi.



“Ja seda ei tea keegi, mis situatsioon siis oleks, kui seda tammi üldse poleks või kui suured olid kalavarud siis, kui tammi polnud, näiteks üle saja aasta tagasi,” sõnas keskkonnakomisjoni esimees.



