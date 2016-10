Uudised

Leisi kooli direktor: õpilaste silmis olin ma valetaja (3)

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa kuulamas Leisi kooli direktori Riina Piterskihhi vastust oma küsimusele. FOTO: Valmar Voolaid Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa ei jäänud esmaspäevasel volikogu istungil rahule vallavanem Ludvik Mõtlepa ja Leisi kooli direktori Riina Piterskihhi selgitustega selle kohta, mida on nad teinud kooli gümnaasiumiosa säilitamise nimel.



Kandimaa märkis, et volikogul ei ole mõtet Leisi kooli teemat pool aastat üleval hoida. “Peame otsuse ära tegema ja laskma inimestel mõttega harjuda. Leisi keskkool tuleks alates 2919/20. õppeaastast nimetada Leisi kooliks nii nagu juba ammu kirjas on kooli seinale kinnitatud tahvlil,” ütles Kandimaa esmaspäevasel volikogu istungil.



Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep leidis, et kui tahetakse viisakalt ja aumehelikult Leisi kooli küsimust lahendada, peab rääkima kooli ja laste-vanematega.

“Ei saa eelnõu lauale lüües otsust tegema hakata. Põhjendame ja selgitame ning püüame rahumeelselt tulemuseni jõuda. Nii on omal ka süda rahul ja hing puhtam,” sõnas vallavanem.



“Kui kõik põhikooli lõpetajad tuleksid gümnaasiumisse, siis võiks edasi võidelda täiel raual gümnaasiumi säilimise nimel. Kui vähemalt pooled valivad mõne teise gümnaasiumi, on raske kooli direktorit võitluses toetada,” tunnistas Mõtlep.

Andrus Kandimaa vaidles vallavanemale vastu. “Ei ole siin tühjagi võideldud. Pigem on juhtunud vastupidiseid momente ja seetõttu on asi toppama jäänud.”



Külalisõppejõud ja e-õpe



Kandimaa viis ka ise oma põhikooli lõpetanud tütre Leisist ära. “Talle meeldis väga oma klass, aga olukord muutus järsult ja päris paljud läksid Kuressaarde edasi õppima,” nentis Kandimaa.



Volikogu esimees küsis, mida vallavalitsus ja kooli direktor on poolteise aasta jooksul gümnaasiumi arendamiseks ning säilitamiseks ette võtnud. “Millised on plaanid, et gümnaasium enne valdade ühinemist õitsele lööks?” tahtis Kandimaa teada.



Leisi keskkooli direktori Riina Piterskihhi sõnul tuli eelnõu gümnaasiumi sulgemise kohta talle üllatusena enne kooliaja algust, sest tal polnud kombeks valla kodulehel kogu aeg eelnõusid vaatamas käia. “Olin õpilaste silmis valetaja. Oleksin võinud juba kevadel rääkida, et kooli gümnaasiumil on sulgemise oht,” lausus Piterskihh.



Kooli direktor tõi välja, et gümnaasiumi säilitamiseks taastati õpilaste jaoks osa tube ühiselamus. Digitaristu on koolis välja vahetatud. Kool sai 45 arvutit.



Õpetajad saavad eeloleval koolivaheajal digiõpet. “Eesmärk on muuta gümnaasiumis osa aineid e-õppe põhiseks, see annaks võimaluse raha kokku hoida ning annaks õpilastele rohkem vaba aega,” ütles Piterskihh.



Sel sügisel andis Leisi koolis astronoomia tundi õppejõud Tartu ülikoolist. Ugala teatri näitleja Marika Palm nõustus tulema draamaõppesse külalisõpetajaks.

Volikogu esimeest Andrus Kandimaad ei veennud direktori vastus ja ta kahtles, kas need asjad oleksid piisavad Leisi koolis gümnaasiumi säilimiseks.



Volikogu liige Väino Vaha tundis huvi, mis on selle põhjus, et põhikooli lõpetanud õpilased lähevad Leisi koolist ära. “Tahaks suuremat kogukonda, linna keskusesse,” vastas kooli direktor. Kevadel läks 14-st Leisi kooli 9. klassi lõpetajast viis ametit õppima, kaks mandrile kunsti ja rootsi keelt õppima. Seitse last õpivad Kuressaare gümnaasiumides ja ainult neli jäi edasi Leisi kooli.



Väino Vaha arvates peaksid need, kes on nimekirjas, saama Leisis kooli ära lõpetada. “Ei tahaks olla direktori nahas, kes peab otsima võimalusi. Aeg on see, mis asja paika pannud. Otsus on väga raske. Tuleb selgeks teha, kui palju peaks olema keskkooli klassis õpilasi,” pakkus Vaha.



Volikogu liige Jaak Oks meenutas valimisliidu koosolekuid, kus arutati Leisi keskkooli säilitamist. “Käidi välja plaanid ja motivatsioonipaketid. Kus need nüüd on? Kelle otsa me vaatame? Kas üksteise otsa, vallavalitsuse või kooli poole?” päris ta.



Väino Vaha tuletas meelde, et otsustajad on lapsed ise. “Nad tahavad laulda ja õppida täie rinnaga. Kui aga on neli õpilast klassis...”



Volikogu arutab Leisi kooli gümnaasiumi sulgemise teemat uuesti järgmisel, novembris koguneval istungil. “Volikogu püütakse naeruvääristada, et hoitakse nelja õpilasega klassi. Annaks jumal, et oleks idee, mis veenaks meid kõiki, et me ei peaks seda otsust tegema,” viitas volikogu liige Margus Pajuste gümnaasiumiosa sulgemise plaanile. Kandimaa märkis, et volikogul ei ole mõtet Leisi kooli teemat pool aastat üleval hoida. “Peame otsuse ära tegema ja laskma inimestel mõttega harjuda. Leisi keskkool tuleks alates 2919/20. õppeaastast nimetada Leisi kooliks nii nagu juba ammu kirjas on kooli seinale kinnitatud tahvlil,” ütles Kandimaa esmaspäevasel volikogu istungil.Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep leidis, et kui tahetakse viisakalt ja aumehelikult Leisi kooli küsimust lahendada, peab rääkima kooli ja laste-vanematega.“Ei saa eelnõu lauale lüües otsust tegema hakata. Põhjendame ja selgitame ning püüame rahumeelselt tulemuseni jõuda. Nii on omal ka süda rahul ja hing puhtam,” sõnas vallavanem.“Kui kõik põhikooli lõpetajad tuleksid gümnaasiumisse, siis võiks edasi võidelda täiel raual gümnaasiumi säilimise nimel. Kui vähemalt pooled valivad mõne teise gümnaasiumi, on raske kooli direktorit võitluses toetada,” tunnistas Mõtlep.Andrus Kandimaa vaidles vallavanemale vastu. “Ei ole siin tühjagi võideldud. Pigem on juhtunud vastupidiseid momente ja seetõttu on asi toppama jäänud.”Kandimaa viis ka ise oma põhikooli lõpetanud tütre Leisist ära. “Talle meeldis väga oma klass, aga olukord muutus järsult ja päris paljud läksid Kuressaarde edasi õppima,” nentis Kandimaa.Volikogu esimees küsis, mida vallavalitsus ja kooli direktor on poolteise aasta jooksul gümnaasiumi arendamiseks ning säilitamiseks ette võtnud. “Millised on plaanid, et gümnaasium enne valdade ühinemist õitsele lööks?” tahtis Kandimaa teada.Leisi keskkooli direktori Riina Piterskihhi sõnul tuli eelnõu gümnaasiumi sulgemise kohta talle üllatusena enne kooliaja algust, sest tal polnud kombeks valla kodulehel kogu aeg eelnõusid vaatamas käia. “Olin õpilaste silmis valetaja. Oleksin võinud juba kevadel rääkida, et kooli gümnaasiumil on sulgemise oht,” lausus Piterskihh.Kooli direktor tõi välja, et gümnaasiumi säilitamiseks taastati õpilaste jaoks osa tube ühiselamus. Digitaristu on koolis välja vahetatud. Kool sai 45 arvutit.Õpetajad saavad eeloleval koolivaheajal digiõpet. “Eesmärk on muuta gümnaasiumis osa aineid e-õppe põhiseks, see annaks võimaluse raha kokku hoida ning annaks õpilastele rohkem vaba aega,” ütles Piterskihh.Sel sügisel andis Leisi koolis astronoomia tundi õppejõud Tartu ülikoolist. Ugala teatri näitleja Marika Palm nõustus tulema draamaõppesse külalisõpetajaks.Volikogu esimeest Andrus Kandimaad ei veennud direktori vastus ja ta kahtles, kas need asjad oleksid piisavad Leisi koolis gümnaasiumi säilimiseks.Volikogu liige Väino Vaha tundis huvi, mis on selle põhjus, et põhikooli lõpetanud õpilased lähevad Leisi koolist ära. “Tahaks suuremat kogukonda, linna keskusesse,” vastas kooli direktor. Kevadel läks 14-st Leisi kooli 9. klassi lõpetajast viis ametit õppima, kaks mandrile kunsti ja rootsi keelt õppima. Seitse last õpivad Kuressaare gümnaasiumides ja ainult neli jäi edasi Leisi kooli.Väino Vaha arvates peaksid need, kes on nimekirjas, saama Leisis kooli ära lõpetada. “Ei tahaks olla direktori nahas, kes peab otsima võimalusi. Aeg on see, mis asja paika pannud. Otsus on väga raske. Tuleb selgeks teha, kui palju peaks olema keskkooli klassis õpilasi,” pakkus Vaha.Volikogu liige Jaak Oks meenutas valimisliidu koosolekuid, kus arutati Leisi keskkooli säilitamist. “Käidi välja plaanid ja motivatsioonipaketid. Kus need nüüd on? Kelle otsa me vaatame? Kas üksteise otsa, vallavalitsuse või kooli poole?” päris ta.Väino Vaha tuletas meelde, et otsustajad on lapsed ise. “Nad tahavad laulda ja õppida täie rinnaga. Kui aga on neli õpilast klassis...”Volikogu arutab Leisi kooli gümnaasiumi sulgemise teemat uuesti järgmisel, novembris koguneval istungil. “Volikogu püütakse naeruvääristada, et hoitakse nelja õpilasega klassi. Annaks jumal, et oleks idee, mis veenaks meid kõiki, et me ei peaks seda otsust tegema,” viitas volikogu liige Margus Pajuste gümnaasiumiosa sulgemise plaanile.

Veel artikleid samast teemast »