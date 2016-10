Uudised

SÜG riigieksamite pingereas kõrgel positsioonil

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Saaremaa ühisgümnaasium. Sel aastal napsas eesti keele, matemaatika ja inglise keele riigieksamite keskmiste tulemuste põhjal kokku pandud koolide pingerea tabelis kõrgeima koha Tallinna prantsuse lütseum kokku 81,6 punktiga.



Suures pingereas sai teise koha Narva keeltelütseum 80,92 punktiga, 80,42 punktiga jäi kolmandaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasium.



Saaremaa ühisgümnaasium (SÜG) platseerus tabelis 66,03 punktiga 20. kohale, 55. kohalt võis leida aga Orissaare gümnaasiumi (OG) eksamite keskmisega 58,33.



Kuressaare gümnaasium (KG) asetseb suures võrdluses 75. kohal 54,69 punktiga ja keskmisega 42,57 on Kuressaare täiskasvanute gümnaasium (KTG) 139.



Koole oli pingereas kokku 174. SÜG oli Saaremaa koolidest kõrgeimal, 19. kohal ka möödunud aasta tabelis. Kuressaare gümnaasium ja Orissaare gümnaasium hõivasid mullu vastavalt 66. ja 68. koha.



Edetabeli koostamisel võeti aluseks nelja riigieksami keskmisi tulemusi: eesti keel (k.a teise keelena), kitsas ja lai matemaatika ning inglise keel.



Parima tulemuse keerulisemal ehk laial matemaatikaeksamil saavutasid Narva keeltelütseumi õpilased, kus kooli 33 abiturienti said keskmiseks tulemuseks 91,8 punkti.



