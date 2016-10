Uudised

Saarlased näitavad oma töid Kiievis

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Esiplaanil Anne Tootmaa näituse initsiaatori Tooms Kuteriga, taamal Külliki Järvila ja näituse külastajad. FOTO: erakogu Ukraina pealinnas Kiievis, Ukraina rahvusopereti Ivan Kozlovski nimelises keskuses avati esmaspäeval Anne Tootmaa tekstiili ja maalide ning Külliki Järvila graafika näitus “Saaremaa kunsti helgus ja selgus”.



Ukraina rahvusopereti Ivan Kozlovski nimeline miniteater asub Kiievi kuulsal peatänaval Hreštšatõkul. Sealses keldrisaalis eksponeeritakse saarlaste töid. Anne Tootmaa sõnul on tegu sealse esimese rahvusvahelise näitusega.



Mõjuvad koos hästi



“Kuna minul on hästi värvilised tööd ja Küllikil (Järvila – toim) on ilus ja selge graafika, siis me saime nad niimoodi üles pandud, et nad mõjuvad väga hästi,” rääkis Anne Tootmaa. Täpsustuseks: galerii ise on selline, millist tavaliselt kasutatakse moodsa kunsti näitamiseks.



“Nende galerii tegutseb nii, nagu meie 20 aastat tagas,” rääkis Tootmaa. “Tahetakse kõike teha, tahetakse kutsuda inimesi. Väga tore oli see, et näituse avamisele eelnes erinevate solistidega kontsert.”



Tootmaa eksponeerib oma viimaste aastate loomingu peamisi väljundeid: loodusest inspireeritud akvarelle ja suuremõõtmelisi taimemotiividega siidkangaid.



Kartis, et ei kanna välja



Järvila poolt saab näha viimaste aastate sügavtrüki- ja litograafiatehnikas graafikat.



Oma töödel kujutab kunstnik inimesi ja olukordi erinevatel tasanditel. Kord on tema loodud tegelaskujud reaalsuses, kord fantaasiamaailmas.



Kahekesi mindi seepärast, et Anne Tootmaa hakkas pelgama, et üksi ei kanna välja. Järvila teosed on küll hoopis teistsugused, aga maailm siiski sarnane.



Näituse avamisel oli palju rahvast, viiekümne ringis, teiste hulgas ka Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu.



Kultuuriprojekti kureerivad laulja-literaat Toomas Kuter ja pianist Hambardzum Kechek, Ukraina poole pealt on tegev lavastaja Tatiana Zozulia.



Näitus jääb avatuks 30. oktoobrini. Ukraina rahvusopereti Ivan Kozlovski nimeline miniteater asub Kiievi kuulsal peatänaval Hreštšatõkul. Sealses keldrisaalis eksponeeritakse saarlaste töid. Anne Tootmaa sõnul on tegu sealse esimese rahvusvahelise näitusega.“Kuna minul on hästi värvilised tööd ja Küllikil (Järvila – toim) on ilus ja selge graafika, siis me saime nad niimoodi üles pandud, et nad mõjuvad väga hästi,” rääkis Anne Tootmaa. Täpsustuseks: galerii ise on selline, millist tavaliselt kasutatakse moodsa kunsti näitamiseks.“Nende galerii tegutseb nii, nagu meie 20 aastat tagas,” rääkis Tootmaa. “Tahetakse kõike teha, tahetakse kutsuda inimesi. Väga tore oli see, et näituse avamisele eelnes erinevate solistidega kontsert.”Tootmaa eksponeerib oma viimaste aastate loomingu peamisi väljundeid: loodusest inspireeritud akvarelle ja suuremõõtmelisi taimemotiividega siidkangaid.Järvila poolt saab näha viimaste aastate sügavtrüki- ja litograafiatehnikas graafikat.Oma töödel kujutab kunstnik inimesi ja olukordi erinevatel tasanditel. Kord on tema loodud tegelaskujud reaalsuses, kord fantaasiamaailmas.Kahekesi mindi seepärast, et Anne Tootmaa hakkas pelgama, et üksi ei kanna välja. Järvila teosed on küll hoopis teistsugused, aga maailm siiski sarnane.Näituse avamisel oli palju rahvast, viiekümne ringis, teiste hulgas ka Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu.Kultuuriprojekti kureerivad laulja-literaat Toomas Kuter ja pianist Hambardzum Kechek, Ukraina poole pealt on tegev lavastaja Tatiana Zozulia.Näitus jääb avatuks 30. oktoobrini.

Veel artikleid samast teemast »