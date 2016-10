Uudised

Kersti salongi asemel uus massaažistuudio

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Massaažistuudio perenaine Hanna Tammsalu hakkab pakkuma seitset eri tüüpi massaaži. FOTO: Valmar Voolaid Kuna loodus tühja kohta ei salli, siis on Kuressaares endise Kersti salongi asemel sellest nädalast avatud Massaažistuudio.



Aadressil Kauba 2 Kohtu tänava poolt Saarte Sahvri kõrvalt pääseb üles kolmandale korrusele, kus avaneb õdus ruum ja tervitab rõõmus massöör Hanna Tammsalu. Värskelt Eesti massaaži- ja teraapiakooli läbinud Hanna ei soovinud töötada spaas, vaid tegutseda omal käel.



“Kuna Kersti läks Tallinna ja tema ruumid jäid tühjaks, võtsin selle koha üle,” selgitas Hanna oma valikut.



Nullist alustamist ta ei peljanud, sest varem on ta õppinud ka ärikorraldust. “Eks ikka algul natuke mõtlesin, et ei tea, kas tuleb kliente, aga tuleb end reklaamida, siis saab hakkama,” arvas Hanna, lisades, et õnneks asub ta otse kesklinnas.



Massaažistuudio praegusest valikust leiab klassikalise, sport-, segment-, lümfimassaaži. “Tulevikus hakkan pakkuma ka tai- ja aroomimassaaži, aga kõigepealt on vastavat matti vaja,” lisas ta.



Idee massööriks õppida tuli emalt ja neiu on valikuga väga rahul. Katsejänesteks on tal olnud sõbrad, tuttavad ja pereliikmed. “Hakkan ennast reklaamima ja küll jõuavad ka võõrad minu juurde. Täna on juba all uksel silti märgatud ja helistatud ning aega broneeritud,” on Hanna endas kindel.



“Massaaži ei maksa tulla ainult siis, kui on juba häda käes, vaid ka ennetamiseks. See on stressi vastu ja viib kahjulikud ained kehast välja,” rõhutas ta.



