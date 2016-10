Uudised

Saarlastel pooled sead kütitud

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Jahimehed on märtsiga alanud hooaja algusest 1. oktoobrini küttinud 7540 metssiga ehk täitnud 41 protsenti keskkonnaagentuuri (KAUR) tehtud küttimisettepanekust.



Saaremaal oli 1. oktoobriks kütitud 2088, mis moodustab 47 protsenti maakonnale seatud küttimislimiidist, samas Valgamaal on kütitud vaid 46 metssiga.



Järvamaa jahimehed olid oktoobriks küttinud 57 protsenti etteantud limiidist ehk 350 seast oli kütitud 200. Kui arvestada juurde surnult leitud ja maetud metssead, siis Järvamaal on täidetud 80 protsenti etteantud metssigade likvideerimise mahust.



