Swedbankis uued rahaautomaadid

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 19. oktoober 2016. FOTO: Priit Rauniste Swedbanki Kuressaare kontori külastajad on märganud, et vanad rahaautomaadid on asendatud uutega. Saaremaa kontoris oli enne üks sularaha sissemakse automaat ja üks sularaha väljamakse automaat.



“Masinad olid vanad ja väsinud ning otsustasime need välja vahetada. Asemele panime kaks uut kiiret masinat, mis mõlemad on kahesuunalised ehk et saab sularaha sisse panna ja ka välja võtta,” kommenteeris olukorda Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask.



Saaremaa kohta üldisemalt ütles Siilivask, et selle aasta jooksul on siin enamik masinaid uute vastu välja vahetatud.



