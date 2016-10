Uudised

Mammograaf oli hädas vooluga

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Eile hommikupoolikul ei tahtnud Kuressaare haigla juures varajase rinnavähi avastamise uuringuid tegev mammograafiabuss hästi tööle hakata.



“Meie saame voolu haiglast, aga kui on olnud torm või tugev tuul, siis meie bussis on selline natuke kummaline süsteem, et kui vool katkeb, siis masin lülitub välja, aga sisse tagasi ise ei lülitu. Meid aga iga päev siin ei ole ja masinad jahtuvad maha, sest pole kedagi neid sisse lülitamas,” kirjeldas olukorda radioloogiakliiniku juhi abi Hille Koppen.



Suur tuul on bussi tööd seganud juba teist korda ja kõigi liiga kaua ootama pidanud naiste ees vabandati.



Saaremaa naised on aktiivsed



“Väga vabandame, kes pidid kaua ootama, aga loodusjõudude vastu ei saa. Eile hommikul oli, jah, selline pikem segadus, sest aparatuur ei soojenenud õigesti. Eelmisel korral, kui voolu polnud, läks kiiremini,” täpsustas Koppen.



Kuressaares peatub mammograafiabuss 26. septembrist 18. novembrini ja sel korral on tasuta uuringule oodatud kõik need naised, kes on sündinud aastatel 1956, 1958, 1960, 1962, 1964 ja 1966.



