Kestab looduslike pühapaikade fotokonkurss

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Kestab rahvusvaheline fotokonkurss “Hiite kuvavõistlus 2016”, kuhu oodatakse fotosid nii hiitest kui ka teistest looduslikest pühapaikadest.



Rahvusvahelise looduskaitse liidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad.



Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid. Pühapaiku leidub kõikides maakondades ja kihelkondades ning paljudes külades. Fotosid saab võistlusele saata kuni 31. oktoobrini .



Tänavu üheksandat korda toimuva rahvusvahelise võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot, lisaks jagatakse hulk eriauhindu. Võitjaid autasustatakse 3. detsembril Tartus ERM-i uue hoone konverentsisaalis.



