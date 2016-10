Uudised

Puudega laste ravivõimalused paranevad

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 18. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. Oktoobri algul peetud puudega laste taastusravi ümarlaual käis Kuressaare linnavalitsus välja idee suunata kasutamata jäänud lapsehoiuteenuse jääk, umbes 20 000 eurot, laiendama taastusravi vajajate ringi.



Eelmise nädala jooksul said haigla erinevad osakonnad välja selgitada, kui palju neil lisateenuste pakkumiseks ressurssi jagub. Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu ütles, et haigla kinnitusel on võimalik pakkuda nii psühholoogi teenust, hüdromassaaži kui vesivõimlemist.



Haigla psühholoog saab Sarapuu andmetel täiendavalt vastu võtta 2–3 last või lapsevanemat. Hüdromassaaži ja vesivõimlemise puhul on aegu piisavalt pakkuda, mistõttu usub Sarapuu, et lastevanemate nõudlusele suudetakse igal juhul vastu tulla.



Ta lisas, et tavaliselt eraldab riik lastehoiu teenuste jaoks kohalikele omavalitsustele raha, arvestades puudega laste arvu. Kui tekib raha ülejääk, on Sarapuu sõnul võimalik seda kasutada ka teisteks, täiendavateks teenusteks.



