Aasta isaks pakutakse viit meest

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 18. oktoober 2016. Piret Paomees. Juba kümnendat korda hakkab Naiskodukaitse Saaremaa ringkond valima Saare maakonna aasta isa. Ettevõtmise eesmärk on väärtustada isa rolli perekonnas ja seeläbi ka ühiskonnas.



Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktor Piret Paomees kinnitas, et kuigi kandidaate esitatakse aasta-aastalt vähem, on kandidaadid üha tugevamad ja konkurents seega endiselt tihe.



Sel aastal on Paomehe sõnul ka žüriis väike muudatus ning liikmeks lisandub Aasta Ema konkursi esindaja. Nimelt on aasta emaks valitud hakanud viimasel ajal koos käima ja võib loota, et ka üks aasta isaks osutunu annab järgmise aasta ema valimisel oma hääle.



“Võiks uskuda, et sellest saab meeldiv traditsioon. Meie eesmärk on, et nad hakkaksid rohkem suhtlema ja leiaksid endale suuna. Tundub, et asi hakkab vaikselt töösse minema,” arvas Paomees.



Saare maakonna aasta isa peab olema rahvastikuregistris kirjas Saare maakonna elanikuna ning tema peres peaks kasvama vähemalt kolm last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed.



