Uudised

Meelespea turu abil juhtub nii mõndagi head

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 18. oktoober 2016. Janne Nurmik. 6.–13. oktoobrini leidis taas aset Meelespea turu “Rootsi laud”, sel korral lisandus heategevusfondi 430 eurot.



MTÜ Meelespea vabatahtlik tegevjuht Janne Nurmik (pildil) kinnitas, et nii nagu eelnevatelgi kordadel, läks kogu viie-euro-turu tulu heategevusfondi, millest toetatakse Saare maakonna peresid, üksikvanemaid, andekaid noori ja noortega tegelevaid organisatsioone.



Viimase poole aastaga on sellest rahast toetatud näiteks ühte andekat noort laulu- ja muusikainimest klaveri ostmisel ja puudega laste jõulupidu aidati läbi viia nii rahaliselt kui korralduslikult.



Vahepealsesse aega on mahtunud ka mitmeid mööbli vahendamisi. “Kui kellelgi on midagi anda või puudu, siis meie püüame inimesed omavahel kokku viia,” seletas Nurmik. Samuti aidati septembris majanduslikult keerulises olukorras olevas peres kooliteed alustanud lapsele koolitarbeid osta.



“Tegutseme juba 2006. aastast ja inimesed teavad meid ning oskavad ka ise ühendust võtta. Eks me ise käime ka avatud silmade ja kõrvadega ringi. Kui midagi märkame, siis ulatame võimalusel abikäe,” nentis ta.



Näiteks toetati kahe vahetusõpilase minekut Saksamaale ja Mehhikosse. Järjepidevalt on aidatud Sõmera ja Pärsama hooldekodu riietega. Samuti vahendas MTÜ Sõmerale raamaturiiuleid ja kappe. Meisterdamiseks on antud nii Sõmera Kodule kui Randvere tööõppekeskusele kaltsuvaiba materjali.



Selle aasta sees tuleb Nurmiku sõnul kindlasti veel üks heategevusturg ja pühade eel plaanitakse veel mitmeid tegemisi korraldada. MTÜ Meelespea vabatahtlik tegevjuht Janne Nurmik (pildil) kinnitas, et nii nagu eelnevatelgi kordadel, läks kogu viie-euro-turu tulu heategevusfondi, millest toetatakse Saare maakonna peresid, üksikvanemaid, andekaid noori ja noortega tegelevaid organisatsioone.Viimase poole aastaga on sellest rahast toetatud näiteks ühte andekat noort laulu- ja muusikainimest klaveri ostmisel ja puudega laste jõulupidu aidati läbi viia nii rahaliselt kui korralduslikult.Vahepealsesse aega on mahtunud ka mitmeid mööbli vahendamisi. “Kui kellelgi on midagi anda või puudu, siis meie püüame inimesed omavahel kokku viia,” seletas Nurmik. Samuti aidati septembris majanduslikult keerulises olukorras olevas peres kooliteed alustanud lapsele koolitarbeid osta.“Tegutseme juba 2006. aastast ja inimesed teavad meid ning oskavad ka ise ühendust võtta. Eks me ise käime ka avatud silmade ja kõrvadega ringi. Kui midagi märkame, siis ulatame võimalusel abikäe,” nentis ta.Näiteks toetati kahe vahetusõpilase minekut Saksamaale ja Mehhikosse. Järjepidevalt on aidatud Sõmera ja Pärsama hooldekodu riietega. Samuti vahendas MTÜ Sõmerale raamaturiiuleid ja kappe. Meisterdamiseks on antud nii Sõmera Kodule kui Randvere tööõppekeskusele kaltsuvaiba materjali.Selle aasta sees tuleb Nurmiku sõnul kindlasti veel üks heategevusturg ja pühade eel plaanitakse veel mitmeid tegemisi korraldada.

Veel artikleid samast teemast »