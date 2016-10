Uudised

Lennuplaan läks sassi

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 18. oktoober 2016. Tallinna lennujaama esimese värava infotabloo andis pidevalt uut informatsiooni. Sõiduks läks lõpuks alles kell 12.22. FOTO: Veiko Visnapuu Eile hommikul Tallinnast Kuressaarde startinud Transaviabaltika lennuk pöördus generaatori rikke tõttu pealinna tagasi. Pärast olukorra lahendamist jätkati reisidega – lennuk jõudis siia kolm tundi ja 40 minutit hiljem ning sama pika hilinemisega naasis ka Tallinna.



Kell 8.30 Tallinnast Kuressaarde startinud Transaviabaltika lennuk pööras pärast 20-minutilist õhusõitu ootamatult nina tagasi pealinna suunas ja maandus kell 9.07 hoopis Tallinnas.



Kuressaarde sõitma pidanud lennuki pardal oli viis reisijat, kellele nii kapten kui Tallinna lennujaamas neid vastu võtnud töötaja selgitasid, et tegu oli tehnilise probleemiga.



Üks reisija osutas, et nägi lennuki ühe propelleri juures suitsu. Teine reisija pidi juba tühistama oma hommikused kliendikohtumised, mis tal olid Kuressaares kokku lepitud.



Kui lennu suuremat sorti hilinemine oli kindel, hakati Tallinnas ootavatele reisijatele jagama toidutalonge.



Otsiti võimalusi



Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tang ütles Meie Maale, et lennuk pöördus tagasi Tallinna generaatori vea tõttu. Tema sõnul ootas Kuressaare lennujaamas 18 inimest, et sõita Saaremaalt pealinna. Lennuk mahutab 19 reisijat, seega oli saarel ootel sisuliselt lennukitäis inimesi.



Kella 10-ks oli Kuressaare lennujaama jäänud väljasõidu ootele vaid kolm inimest ja infotablool seisis, et lennuk peaks Kuressaarest väljuma 12.30.

Lennujaama ootama jäänud Mari tõdes, et jääb tööle hiljaks ning otsis sülearvuti abil endale kärmelt asendajat. “Töö hakkab õnneks 10.30 ja mul on asendaja leidmiseks veel natuke aega,” ütles klienditeenindajana töötav neiu.



Saaremaal käib ta oma sõnul iga kahe nädala tagant ja see oli üle pika aja esimene kord, kui ta lennu edasilükkumise tõttu tööle hiljaks pidi jääma.

“Ootasime natuke aega infot ja siis hakkasid inimesed otsima võimalust kuidagi mandrile pääseda või siis lennujaamast lahkuda,” selgitas ta. Ta jäi kohapeale, sest arvas, et jõuab lennukiga siiski kiiremini kohale.



Saaremaal puhkamas käinud Svetlana ja Jekaterina veetsid lõbusalt aega lennujaama kohvikus ja ütlesid, et täpseks kellaajaks polnud neil tarvis eile kuhugi jõuda. “Tahame vaid koju jõuda. Oleks, et elaksime Tallinnas – siis poleks hullu. Aga sealt Narva tuleb ka veel kolm ja pool tundi sõita,” nentis Svetlana.

Ka nemad ootasid kannatlikult infot, mis edasi saab – kas jõuab lennuk või organiseeritakse buss, et mandrile pääseda.



Pääseti liikuma



Teisel katsel pääses lennuk Tallinnast Kuressaarde liikuma kell 12.22 ja saabus saarele kell 12.55.



Kuressaarest väljus lend Tallinna kell 13.10 ja seda otsustas kasutada vaid viis inimest 18-st. Lennufirma kodulehe andmetel korraldati mõlemas lennujaamas reisijatele toitlustamine, ja neile, kes ei soovinud hilinenud lennule minna, tagastatakse piletiraha.



Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand oli õnnelik, sest tal ei olnud pealinnas hommikupoolikuks midagi plaanitud.



“Mul läks väga hästi – kell kaks hakkas nõupidamine ja täpselt selleks ajaks sinna jõudsingi,” sõnas ta.



Ooteaja vahepeal läks ta tagasi linna tööd tegema ja naasis väljakuulutatud ajaks lennujaama. “Loodan, et õhtune lend toimub, sest mul on vaja osaleda õhtusöögil Armeenia külalistega,” lisas Rand kella 17 ajal.



Transaviabaltika Eesti volitatud esindaja Rene Must kinnitas Meie Maale, et Tallinnas vahetati lennuki Jetstream 32 elektrisüsteemi rikke tekitanud generaator ning pikemat hooldust tarvis ei ole. “Kuna generaator ja starter on samas agregaadis, kartsime, et Kuressaares poleks võibolla saanud lennukit enam käivitada,” selgitas ta.



Vältimaks tehnilise personali Kuressaarde toimetamise vajadust, otsustati lend tagasi Tallinna suunata. “Tehniline meeskond ootas, pandi uus generaator ja veidi alla nelja tunni hilinemisega jätkati reise.”



