UUS! Eesti toidu Südamega Tegija 2016 on saarlane Malle Mägi

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 17. oktoober 2016. FOTO: Ada Tammik / Delfi Toiduliidu Südamega Tegija tiitli pälvis tänavu Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi.



Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on iga suure tootmise taga tegelikult meie oma inimesed, kelle käe all valmib toit samasuguse pühendumusega kui koduköögis.



Kuigi Eesti toidutööstuses on väga moodsaid tootmistehnoloogiaid, toimivad need üksnes meie oma inimeste kaasabil. „Toiduliidu eesmärk on tunnustada ja tänada neid inimesi, tänu kellele on Eesti toit meid kodupoes igapäevaselt ootamas,“ ütles Potisepp.



Malle Mägi on lihatööstuses erinevatel ametikohtadel töötanud viimased 36 aastat. Alustades vorstivormijana on temast tänaseks saanud peatehnoloog, kelle ülesanne on ettevõtte tehnoloogiliste protsesside planeerimine ja tootmisprotsessi koordineerimine.



Peale selle kannab ta hoolt, et kogu märgistusalane seadusandlus oleks korras. Tootearendusgrupi juhina on tal oluline roll uute toodete retseptuuride koostamisel ja välja töötamisel ning kannab olulist vastutust ka toiduohutus meeskonna juhina, hoolitsedes selle eest, et kogu toodang vastaks ettevõtte kõrgetele standarditele.



„Meil on väga hea meel, et tänavu pälvis tiitli just Malle. Tema isikuomandused nagu pühendumus, lojaalsus, täpsus ja nõudlikkus on need, mis väärivad Südamega Tegija tiitliga tunnustamist,“ ütles Saaremaa lihatööstuse juht Kristjan Leedo.



