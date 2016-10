Uudised

UUS! Jooksu hing Tõnu Vaher kukkus rajal kokku

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 17. oktoober 2016. Tõnu Vaher. Kolme Päeva Jooksu peakorraldaja, au ja südametunnistus Tõnu Vaher kukkus reedel joostud esimese etapil peale kuuendat kilomeetrit kahetsusväärselt kokku. Jooksu saatnud kiirabi sekkus koheselt ja Vaher viidi kiirelt Tallinna arstide kontrolli alla.



“Kriisimomendid kahtlemata olid, praegu tunnen end igal juhul hästi,” ütles Vaher eile telefonitsi Meie Maale.



Jooksu ametlik veebileht saaremaajooks.ee annab põhidistantsile registreerunud osalejate arvuks küll 673, kuid küllap neid tuli viimasel hetkel veel juurde, sest kuidas muidu sai jooksu kommentaator reedel vahetult enne starti öelda, et põhidistantsi rajale lähetatakse 699 jooksjat.



“Nojah, kuulsin minagi sellist arvu ja sellele lisas kommentaator veel naljatamisi, et kui Tõnu ka jookseks, siis oleks ilus ümmargune arv – 700,” rääkis Vaher eile Meie Maale.



“See oli kahtlemata heatahtlik lause, aga üks “loll” haaras sellest kinni ja tormaski rajale. Ning see “loll” olin mina. Mul ei olnud võistlusdressigi, aga registreerinud ma end igaks juhuks olin, haarasin bussist numbri ja jooksu ajal panin selle külge. Ma ei jõudnud sel hommikul süüagi ja korralduspinged olid ka peal. Nii see juhtuski, pilt oli ees, aga jõud kadus ära,” meenutas Vaher.



Pühapäeval luges Kuressaare spordikeskuse saalis autasustamist juhtinud Alver Kivi ette Tõnu Vaheri sõnumi, kus jooksu hing andis kõikidele edasi oma palavad tervitused. See võeti vastu suure aplausiga.



Kõik osalejad ja jooksu korraldusega seotud inimesed teevad tõenäoliselt siinkohal ka suure kummarduse jooksuürituse juhtimise enda peale võtnud Helen Vaheri ees. “Kriisimomendid kahtlemata olid, praegu tunnen end igal juhul hästi,” ütles Vaher eile telefonitsi Meie Maale.Jooksu ametlik veebileht saaremaajooks.ee annab põhidistantsile registreerunud osalejate arvuks küll 673, kuid küllap neid tuli viimasel hetkel veel juurde, sest kuidas muidu sai jooksu kommentaator reedel vahetult enne starti öelda, et põhidistantsi rajale lähetatakse 699 jooksjat.“Nojah, kuulsin minagi sellist arvu ja sellele lisas kommentaator veel naljatamisi, et kui Tõnu ka jookseks, siis oleks ilus ümmargune arv – 700,” rääkis Vaher eile Meie Maale.“See oli kahtlemata heatahtlik lause, aga üks “loll” haaras sellest kinni ja tormaski rajale. Ning see “loll” olin mina. Mul ei olnud võistlusdressigi, aga registreerinud ma end igaks juhuks olin, haarasin bussist numbri ja jooksu ajal panin selle külge. Ma ei jõudnud sel hommikul süüagi ja korralduspinged olid ka peal. Nii see juhtuski, pilt oli ees, aga jõud kadus ära,” meenutas Vaher.Pühapäeval luges Kuressaare spordikeskuse saalis autasustamist juhtinud Alver Kivi ette Tõnu Vaheri sõnumi, kus jooksu hing andis kõikidele edasi oma palavad tervitused. See võeti vastu suure aplausiga.Kõik osalejad ja jooksu korraldusega seotud inimesed teevad tõenäoliselt siinkohal ka suure kummarduse jooksuürituse juhtimise enda peale võtnud Helen Vaheri ees.

Veel artikleid samast teemast »