UUS! Kuressaarde startinud lennuk pöördus tagasi, reisijad on lõksus! (TÄIENEB JOOKSVALT) (5)

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 17. oktoober 2016. Transaviabaltika tõi Kuressaare liinile Aviesi kasutatud lennuki. Täna hommikul kell 8.30 Tallinnast Kuressaarde startinud Transaviabaltica lennuk pööras pärast 20-minutilist õhusõitu ootamatult nina tagasi pealinna suunas ja maandus kell 9.07 hoopis Tallinnas.



Kuressaarde sõitma pidunud lennuki pardal oli viis reisijat ja kaks meeskonnaliiget. Reisijate seas on ka Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu, kes hoiab lugejaid edasiste sündmustega operatiivselt kursis.



Kõik reisijad olid algselt suures segaduses, sest Transaviabaltika lubas uut informatsiooni alles kell 9.45.



Kell 9.35 teatas lennufirma, et uus väljumisaeg Tallinnast Kuressaarde on alles kell 11.25. Kell 9.40 teatas lennufirma, et Tallinnas ootavatele reisijatele hakatakse jagama toidutalonge.



Nagu lennuki kapteni jutust aru võis saada, olevat tegu „tehnilise probleemiga”. Sama kinnitas lennukist lennujaama tagasi suundunud reisijatele ka väravas number 1 Tallinna lennujaama töötaja.



Üks reisija osutas, et nägi lennuki ühe propelleri juures suitsu. Üks reisija pidi juba tühistama ka oma hommikused kliendikohtumised, mis tal olid Kuressaares kokku lepitud



Kuressaares on lõksus 18 inimest



Kuressaare lennujaama juht Mati Tang ütles kell 9.35 Meie Maale, et lennuk pöördus tagasi Tallinna generaatori vea tõttu.



