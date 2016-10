Uudised

Animapäevadel sai valmistada iseloomuga mereelukaid

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Autor: Ann Katarina Meri Esmaspäev, 17. oktoober 2016. Erik Alunurm avab põnevil lastele nukufilmide valmimise telgitaguseid. FOTO: Lauri Saluveer Möödunud nädalavahetusel toimusid kultuurikeskuses ja Disainimajakas Kuressaare Animapäevad, mida viisid juba neljandat aastat järjest ellu Nukufilmi Lastestuudio ja Kuressaare Ametikool.



Tegemist on töötube, näitusi, koolitusi ja ühiseid filmiseansse hõlmava üritusega, millest osavõtt on kõigile huvilistele tasuta.



Merekultuuriaastast inspireerituna oli tänavustel Animapäevadel esimest korda ka temaatika – meri ja selle kujutamine nukufilmides. Nii laste kui ka täiskasvanute töötoas sai meisterdada kõiksugu huvitavaid mereelukaid ning muuhulgas said töötoas osalenud kunsti- ja käsitööõpetajad proovida, kuidas valmivad keerulisemad nukud koos traadist skeleti, liha, naha ja iseloomuga.

Lõpuks pandi olendid ka ekraanil liikuma ning neid filme jagab Nukufilmi Lastestuudio YouTube’i ja Facebooki vahendusel.



Julgemad pääsesid ekraanile



“Mere kujutamine nukufilmides on alati olnud väga keeruline ülesanne,” tõdes üks Animapäevade korraldajatest, Eva Kristjuhan Nukufilmi Lastestuudiost. “Sellegipoolest on seda aga alati tehtud ning nii tuli meil mõte iga-aastaseks näituseks.”



Seekordne näitus “Mulje ja metafoor – meri Eesti animafilmides” kujutab kaadreid Eesti nukufilmidest, mis on toonud mere vaatajani kõikvõimalikel erinevatel viisidel: on see siis igasugustest kättejuhtuvatest materjalidest meisterdatud, paberi ja pliiatsi abil joonistatud või hoopis arvutis tehtud. Lisaks sellele on merel olnud filmides erinevaid rolle: teda on kujutatud nii keskkonna kui ka tegelase endana.



Mere kujutamisest tuli kõnelema ka filmimeister Heiki Luts, kelle 3D-töötuba oli puupüsti täis ja õhtu venis plaanitust isegi tund aega pikemaks. Luts rääkis 3D-reaalsuse loomisest ning seletas põhjalikult, kui palju erinevaid kihte võetakse selleks päris maailmast ja fotodelt ning kui palju luuakse arvutis. Lõpupoole said huvilised end rohelise ekraani abil ka ise filmi panna ja arvutis erinevaid osi kokku monteerida.



Filmiseanssidel vähe huvilisi



Ehkki Kristjuhani hinnangul täitusid töötoad kiirelt, ei osutunud filmiprogrammid millegipärast kaugeltki nii populaarseks. Külastajaid oli vähem kui eelmistel aastatel ning korraldaja sõnul võis põhjus olla selles, et filmiseansid kolisid tänavu ametikoolist kultuurikeskusesse.



“Mõtlesime, et vaatame, kuidas uus koht töötab – aga tundub, et nii hästi ei tööta,” sõnas Kristjuhan.



Korraldaja sõnul tuleb nüüd kokkuvõtted teha ja mõelda, kuidas järgmistel aastatel asja paremini läbi viia.



“Seekordsest üritusest nähtus, et lastel on asja vastu rohkem huvi kui täiskasvanutel – ehk suurendamegi siis lasteprogrammi osa ning ei piirne edaspidi ainult linnaga,” mõtiskles Kristjuhan.



Kuigi eelnevatel aastatel pole Animapäevadel kindlat temaatikat olnud, peab Kristjuhan heaks mõtteks ka järgnevatel aastatel millelegi konkreetsele keskenduda ja animafilme erinevatest aspektidest vaadata.



