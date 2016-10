Uudised

Kolme Päeva Jooksust võttis osa üle üheksasaja inimese

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 17. oktoober 2016. Mihkel Nõmmela tõi Saaremaale jooksma ka teised Alpiekspressi klubi liikmed. Nadežda Värk ja Riinu Värk jooksid sel aastal esmakordselt, ent ilmselt ei jää see viimaseks. FOTO: Gunnar Usin Eile lõppenud Saaremaa kolme päeva jooks, millest võttis osa üle 900 inimese, pani sümboolselt punkti ka maakonna turismihooajale.



Möödunud aastaga võrreldes oli juba eelregistreerunuid ligi sadakond enam. Seega on püstitatud järjekordne rekord. Pika ajalooga spordisündmus toimus juba 43. korda ja selle peakorralda, MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks juhatuse liikme Helen Jürjo sõnul võib üritust pidada kordaläinuks.



“Jah, tõepoolest, taas sündis rekord,” kinnitas Jürjo. “Eks me pisut pelgasime, et kehvem praamiühendus võib eelregistreerunuid loobuma sundida, aga seda ei juhtunud. Mõni jäi küll tulemata, aga see arv oli tavapärane.”



Seega ei heidutanud tõsiseid spordisõpru ei jahe ilm ega kesine praamiühendus ning kolme päeva jooksul läbis võistlustel erinevaid distantse kokku 810 inimest nii üle Eesti kui ka paarkümmend inimest mitmest välisriigist. Põhidistantsi läbis 664 jooksjat, noortejooksust osavõtjaid oli 146, lisaks sadakond rahvajooksust osavõtjat.



Koormus oli suur



“Käesoleval aastal olid meil väikesed rajamuudatused ja vahetu tagasiside oli väga positiivne,” rõõmustas korraldaja. “Ja kuigi kulude kokkuhoiu mõttes on meile soovitatud ka Sõrve rada linnale lähemale tuua, jääb see siiski Sõrve ka tulevikus. Sai ju kolme päeva jooks alguse just sealt.”



Saaremaa kolme päeva jooksu ellukutsuja ja vaimne isa Tõnu Vaher oli ootamatu terviserikke tõttu esmakordselt sunnitud üritusest eemale jääma, mistõttu lasus kogu koormus tütar Helen Jürjo õlul.



“Eks see oli meile kõigile ootamatu, mitte üksnes mulle. Tahangi tänada kõiki vabatahtlikke, kelle vahel ülesanded kiiresti ära jagasime ja kes uue olukorraga kiiresti kohanesid ning hästi hakkama said,” kiitis Jürjo oma meeskonnaliikmeid.

Aastaid on vabatahtlikena kolme päeva jooksu radade joogipunktide ja sportlaste toitlustamise eest hoolt kandnud Anneli ja Tiit Tilk.



“Sel aastal oli teenindada kaks joogipunkti ja ega me kogu au nüüd endale küll võtta ei taha. Ühe joogipunkti tööd juhtis Annika Vaher, kes vigastuse pärast ise osaleda ei saanud, ning teist teenindasid tublid Aste põhikooli õpetajad ja nende tutvuskond,” ütles Tilk.



“Kuna osalejate arv on juba nii suur, siis lahendasime toitlustamise esimest korda koostöös kaitseliiduga, kelle poolt olid supikatlad ja -jagamine. See oli meie jaoks tohutu suur kergendus.”



Laitmatu süsteem



Tilga sõnul kasvab osalejate arvu suurenemisega ka korraldajate vastutus ja üksnes tänu tublidele abilistele said nad koos abikaasa Anneliga sel aastal ka jooksust ise osa võtta.



“Meie ülesandeks oli hoolitseda, et kõik oleks olemas ja materjal kohale toimetada. Eks kogemused muidugi aitavad,” ütles Tilk.



“Hoolimata sellest, et peakorraldaja esmakordselt ise eemal viibis, sujus kõik siiski tõrgeteta. Eks see näitabki seda, et Tõnu Vaher on loonud hästitoimiva süsteemi ja meeskonnad töötavad ilma otsese juhendamiseta.”



Teist aastat Saaremaa kolme päeva jooksul osalenud tallinlane Mihkel Nõmmmela. “Eelmisel aastal avastasin, kui tore see on,” ütles ta.



“Mulle väga meeldib selle ürituse formaat. Alati on seltskonnas inimesi, kes pole kunagi pikki distantsi jooksunud, aga siin on kolme päeva jooksul võimalik läbida maraton, ilus ju! Sel aastal tulimegi juba suurema kambaga ja kõigile meeldis. Ilus ilm ja hästi korraldatud üritus, kindlasti osaleme ka tuleval aastal.”



