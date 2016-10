Uudised

UUS! Kolme päeva jooks sai karges ilmas avapaugu (EVELIN TALTS, RAUL OLLE JA CONTRA ON KOHAL!)

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 14. oktoober 2016. Evelin Talts enne starti sooja tegemas. Pärast lühikest intervjuud lippas ta kohe suurel kiirusel päkkade välkudes taas keha soojana hoidma. FOTO: Valmar Voolaid Reedel anti avastart Saaremaa kolme päeva jooksule, millele oli end registreerinud kokku 857 inimest. Osalejad peavad selle jooksu fenomeniks nii Saaremaad kui seda, et tegemist on hooaega lõpetava mõnusa üritusega.



Londoni olümpiamängudel 2012. aastal maratoni jooksnud Evelin Talts tuli pärast mõneaastast pausi taas rajale ning peab seda mõnusaks jooksuks.



“Seekord ei tulnud ma võidu peale jooksma, vaid melu nautima. Siin on tavaliselt kohal kõik jooksusõbrad, kellega saab justkui hooaja kokkuvõtet teha,” kirjeldas ta.



Samuti on Taltsil plaanis lisaks niisama sõpradega õhtul kokku saamisele lõpetada teine päev klubis jalakeerutamisega.



Kolm päeva järjest jooksmist ei pea ta väga raskeks. “Tuleb vaid valida õige tempo. Tavaliselt joostakse maraton korraga läbi ja nüüd on mõnus, et saab kolme päeva peale jagada.”



Endine suusakuulsus, Vasaloppeti suusamaratoni võitja Raul Olle tõdes, et tema osaleb sel aastal esimest korda. “Olen peaaegu aasta Sparta spordiklubis tööl olnud, meil on väga aktiivne ja suur jooksugrupp, kellega koos tulin,” seletas ta.



Ajalooga jooks



Olle tõdes, et tavamaraton oleks tema jaoks ilmselt raskem kui kolmele päevale hajutatud sama distants. Lisaks on üritus tema meelest ajaliselt väga hästi paika pandud.



“Niipalju kui ma olen oma jooksugrupist kuulnud, on see pigem mitte nii väga võidu peale üritus, vaid hooaja pikendus. See on ka võimalus heas seltskonnas kolm päeva Saaremaal veeta,” ütles ta lõbusalt.



Margus Konnula ehk üldsusele rohkem tuntud kui luuletaja Contra pidas üritust heaks võimaluseks Saaremaale tulla.



“Tõne asi tuu, et sellel joosul on siuke võimas ajalugu ja armas formaat ka. Et ta om just täpselt maraton, see lisas veel oma maasika sinna manu, mille pärast kohale tulla,” selgitas Contra.



Selleks, et kolm päeva järjest vastu pidada, pidas ta võtmeks just tempot. “Kui mõistlikult joosta, iks siis pida vastu. Tänampä om plaan pigem joosta rõõmuga, mitte tulemuse peale,” arvas ta, lisades, et võib-olla viimasel päeval pingutab ta veidi rohkem.



