Saarlased avavad Kiievis näituse

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 15. oktoober 2016. 3.–30. oktoobrini on kõigil huvilistel võimalus Ukraina pealinnas Kiievis, Ukraina rahvusopereti Ivan Kozlovski nimelises keskuses, mis asub otse Kiievi kuulsal peatänaval Hreštšatõkul, nautida Eesti, õigemini Saaremaa kunsti.



3.–16. oktoobrini on üleval Enda Naabri foto- ja maalinäitus, 17.–30. oktoobrini Anne Tootmaa tekstiili ja maalide ning Külliki Järvila graafika näitus “Saaremaa kunsti helgus ja selgus”.



Tootmaa eksponeerib oma viimaste aastate loomingu peamisi väljundeid: loodusest inspireeritud akvarelle ja suuremõõdulisi taimemotiividega siidkangaid.



Järvila poolt saab näha viimaste aastate sügavtrüki ja litograafia tehnikas graafikat.

Oma töödel kujutab kunstnik inimesi ja olukordi erinevatel tasanditel. Kord on tema loodud tegelaskujud reaalsuses, kord fantaasiamaailmas.



Kultuuriprojekti kureerivad laulja-literaat Toomas Kuter ja pianist Hambardzum Kechek, Ukraina poole pealt on tegev lavastaja Tatiana Zozulia.



