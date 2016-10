Uudised

Tänaku päev Hispaania rallil sai kurva alguse

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 15. oktoober 2016. FOTO: DMack Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Kataloonias autoralli tänavuse MM-sarja 12. etapp ehk Kataloonia ralli. Taas saab kaasa elada ka eestlastele, sest WRC-klassis on rajal Ott Tänak ja Raigo Mõlder.



Neljapäevaõhtuse publikukatse võitnud Tänak kaotas reede hommikul palju aega. Teisel kiiruskatsel kaotas ta Thierry Neuville’ile 41,7 sekundiga, neljandal kiiruskatsel kogunes kiireimale kaotust 52 sekundit.



Kokkuvõttes hoidis Tänak nelja kiiruskatse järel kümnendat kohta, kaotust esikohta hoidvale Sebastien Ogierile oli eile lõunaks kogunenud 1.32,0. Saarlane ütles ralliraadiole, et tal on probleeme diferentsiaaliga ning lisaks segab ka teel olev rohke vesi, mis ei luba sõita kiiremini kui kolmanda käiguga. Neljapäevaõhtuse publikukatse võitnud Tänak kaotas reede hommikul palju aega. Teisel kiiruskatsel kaotas ta Thierry Neuville’ile 41,7 sekundiga, neljandal kiiruskatsel kogunes kiireimale kaotust 52 sekundit.Kokkuvõttes hoidis Tänak nelja kiiruskatse järel kümnendat kohta, kaotust esikohta hoidvale Sebastien Ogierile oli eile lõunaks kogunenud 1.32,0. Saarlane ütles ralliraadiole, et tal on probleeme diferentsiaaliga ning lisaks segab ka teel olev rohke vesi, mis ei luba sõita kiiremini kui kolmanda käiguga.

