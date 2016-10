Uudised

Kuressaare rikastub ühe mängutoa võrra

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 15. oktoober 2016. Perenaine Sille Hoogand andis mängutoa ruumidele eile veel viimast lihvi. FOTO: Valmar Voolaid Täna avatakse Pikk tänav 25 teisel korrusel lastetuba Marakratt. Lastetoa eestvedajatel on suured ambitsioonid – juba tuleval kevadel tahetakse hakata tegutsema kui laste- ja noortekeskus.



Perenaine Sille Hoogand kolis kaks aastat tagasi perega Tallinnast Saaremaale ja kuna siin ei olnud lastel tema sõnul vaba aja veetmiseks just liiga palju võimalusi, hakkas varem pealinnas samas valdkonnas tegutsenud Hoogand hellitama mõtet ise mängumaa luua.



“Vaatasin toona, et siin (Kuressaares – toim) ei ole mängutube, millega olin nii harjunud, ja ka mänguplatse, mis pealinnas on iga maja taga,” lausus ta, lisades, et projektile sai ta toetust töötukassalt.



Koha leidmisega raske



Koha valik polnud aga lihtne. “Valikuid on väga vähe ja enamasti olid saada pisikesed ruumid. Lastel on aga vaja rohkem ruumi, et natukene ringi ka joosta, mitte olla putkas kinni,” tõdes ta. Lõpuks välja valitud asukoht jäi kohe algul küll valikusse, kuid protsessi raskendas asjaolu, et hoone asub muinsuskaitse all.

Praeguse plaani kohaselt alustatakse tegevust teisel korrusel asunud endistes Kommunaalprojekti kontori ruumides ning hiljem muudetakse allkorrusel olnud autoremondikoda ülemise korrusega ühtseks keskuseks.



Talve jooksul plaanitakse korda teha fassaad ja garaažiuksed eemaldatakse, avad suletakse ja ruumid tehakse sobivaks.



Noored kasutasid fantaasiat



Praeguste ruumide seintele joonistasid pildid kolm Kuressaare ametikooli kunstieriala õpilast. Noortel oli võimalus kasutada oma fantaasiat ning mingisuguseid ettekirjutusi omanikud kaunistuste osas ei seadnud.



Lisaks tavapärasele mänguruumile on olemas ka tuba, kus on üleval diskopall, mis on ühendatud muusikamängijaga ning televiisor karaokede tarvis.



