Aasta nooreks ettevõtjaks sai saarlane Markus Villig

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 15. oktoober 2016. Markus Villig. FOTO: erakogu Neljapäeva õhtul tunnustati pidulikul auhinnagalal järjekordselt Eesti parimaid ettevõtteid. Noore ettevõtja preemia 5000 eurot pälvis sel aastal Saaremaalt pärit Markus Villig, kes on transporditeenust pakkuva ettevõtte Taxify OÜ asutaja ja tegevjuht. Preemia andis üle president Kersti Kaljulaid.



“Tänased noored ei taha enam “olla rakkes”. Nad ei otsi tööturult lihtsalt rakendust. Nad tahavad, et haridus ja nutikus annaks neile vabaduse. Kõige vahvam on hakata leiutajaks. Meil on tarvis kõigest nii pool miljonit leiutajat, sellist nagu Taxify ja teised sarnased. Nemad loovad vabadust – muu hulgas ka tarbijatele. Neid ei piira aeg, koht ega vanad harjumused,” lausus president Kaljulaid auhinda üle andes.



Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts tõdes, et tänavuste kandidaatide hulgast võitja valimine oli keeruline.



“Tänavune konkurss tõestas, et Eestis on väga palju ettevõtlikke noori, kes on oma tugevustega juba praegu suutnud endale sillutada kindla põhja ettevõtluses. Loodame siiralt, et tunnustuse saamine motiveerib nii neid endid kui ka teisi noori ettevõtjaid mõtlema veelgi suuremalt ja pingutama veelgi rohkem.”



Markus Villig on kolme aastaga suutnud luua ja laiendada Taxify väikesest Eesti start-upist edukaks platvormiks rohkem kui kümnes riigis. Markus on ka aktiivne ettevõtluse edendaja ühiskonnas, ta osaleb igal võimalusel nii koolinoortele kui kogenud ettevõtjatele mõeldud koolitustel, innustades inimesi oma kogemustega, seisab 22-aastase ettevõtliku noormehe iseloomustuses.



Noore ettevõtja preemia nominendid lisaks Markus Villigule olid Barking OÜ tegevjuht Kustas Kõiv ja kaksikutest ettevõtte omanikud Ivar ja Janar Merilo ThorGate Management OÜ-st.



Žüriis osalesid kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Swedbanki ettevõtete panganduse juht Heiki Raadik, Eesti Vabariigi presidendi sisenõunik Heli Suvi, Estraveli tegevjuht Anne Samlik ning eelmise aasta noore ettevõtja preemia laureaat ja ettevõtte Mooncascade OÜ tegevjuht Indrek Ulst.



