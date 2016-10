Kunstistuudios võideldakse stereotüüpide vastu

Uudised

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 15. oktoober 2016. FOTO: Meriliis Metsamäe Eile avas Saaremaa kunstistuudio galeriis oma näituse “Appi, kiilakas naine!” fotokunstnik Annika Haas.



“Kuigi naised on end kiilaks ajanud erinevatel põhjustel, siis paraku pole see alati nende enda valik,” ütles Haas näituse avamisel. “See näitus on ühtlasi austusavaldus nendele vapratele naistele, kes on raske haigusega võitlema pidanud.”



Kunstiajaloolane ja galerii kuraator Reeli Kõiv rõõmustas tervituskõnes selle üle, et see näitus esmakordselt just Kuressaare rahvale näha toodi.



Sõnavõttudele järgnes performance, kus kõigil näituse külastajatel oli võimalus Muhumaa juurtega kunstniku Kristi Vana juustest salk lõigata. Avašõust võtsid osa ka stuudio keraamikaringi lapsed (vasakult) Merilyn Tamm, Liina Talistu ja Margot Vilbas.



