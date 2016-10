Uudised

Koolitus andis selga rahvariided

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Laupäev, 15. oktoober 2016. Koolituse käigus Riina Kirsi tehtud Kärla rahvariided lastele. FOTO: erakogu Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel nimetati aasta õpiteoks MTÜ Saaremaa Käsitööseltsi Kadakmari koolitus “Rahvarõivas – puhas ilu“.



Käsitööseltsi eestvedajad Imbi Padar ja Mareli Rannap võtsid südameasjaks elustada hääbuvat Saaremaa rahvarõiva valmistamise kunsti ning tõsta teadlikkust selle kandi rahvarõivastest.



Koolituse käigus koostasid osalejad töö rõivaste ajaloolisest taustast ja töövõtetest, illustreerisid selle pildimaterjali, jooniste ja mustritega. Lisaks valminud rõivastele tugevdas õpitegu kogukonnatunnet ja identiteeti.

Õppimist alustas 29 naist ja kahe aasta pärast lõpetas 22. Vanuse poolest oli naisi seinast seina ehk alla 30- ja üle 60-aastasi.



Nobedad näpud tegid rahvariideid nii endale, mehele kui lastele ja tublimad naised isegi mitu komplekti.



Näiteks Riina Kirs tegi koolituse käigus väga suure Kärla riiete komplekti tervele perele ja mitmed rahvariided tegi ka Mari Lepik.



“Kogu see üritus saigi teoks tänu meie naistele, kes seal osalesid. See kõik oli super. Huvi oli suur ja tahtmine oli suur ning suur oli rõõm valminud riietest. Lihtsalt supernaised, kõige paremas mõttes hullud naised!” õhkas üks eestvedajaid Imbi Padar vaimustunult.



Koos käidi Nasva klubis, mis on tõeliselt tore koht, sest sinna saali mahuti oma suure grupiga lahedalt ära ja kohvikus sai kehakinnitust.

“Soe tuba, kõht täis ja meel hea,” naeris Padar.



Naistele jagasid kahe aasta jooksul õpetust MTÜ Rahvarõivas koolitajad. Käsitööseltsi eestvedajad Imbi Padar ja Mareli Rannap võtsid südameasjaks elustada hääbuvat Saaremaa rahvarõiva valmistamise kunsti ning tõsta teadlikkust selle kandi rahvarõivastest.Koolituse käigus koostasid osalejad töö rõivaste ajaloolisest taustast ja töövõtetest, illustreerisid selle pildimaterjali, jooniste ja mustritega. Lisaks valminud rõivastele tugevdas õpitegu kogukonnatunnet ja identiteeti.Õppimist alustas 29 naist ja kahe aasta pärast lõpetas 22. Vanuse poolest oli naisi seinast seina ehk alla 30- ja üle 60-aastasi.Nobedad näpud tegid rahvariideid nii endale, mehele kui lastele ja tublimad naised isegi mitu komplekti.Näiteks Riina Kirs tegi koolituse käigus väga suure Kärla riiete komplekti tervele perele ja mitmed rahvariided tegi ka Mari Lepik.“Kogu see üritus saigi teoks tänu meie naistele, kes seal osalesid. See kõik oli super. Huvi oli suur ja tahtmine oli suur ning suur oli rõõm valminud riietest. Lihtsalt supernaised, kõige paremas mõttes hullud naised!” õhkas üks eestvedajaid Imbi Padar vaimustunult.Koos käidi Nasva klubis, mis on tõeliselt tore koht, sest sinna saali mahuti oma suure grupiga lahedalt ära ja kohvikus sai kehakinnitust.“Soe tuba, kõht täis ja meel hea,” naeris Padar.Naistele jagasid kahe aasta jooksul õpetust MTÜ Rahvarõivas koolitajad.

Veel artikleid samast teemast »