Kütusehinnad on tõusuteel

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 14. oktoober 2016. FOTO: Valmar Voolaid Kui veel esmaspäeval maksis mootoribensiini 95 liiter automaattanklates 1,039 eurot, siis nüüd 1,123 eurot, mis on 8,4 senti liitri kohta ehk 8% rohkem, vahendas Ärileht, mille artiklis kinnitas Olerexi juhatuse liige Alan Vaht kütusehindade tõusvat trendi.



Alexela Oil AS juhatuse esimees Ain Kuusik ütles Meie Maale, et iga hinnatõus vähendab tarbimist. “Kui raha ei ole, siis jäetakse lõbu- ja huvisõidud ära,” tõdes Kuusik.



Kas diislikütuse hind lähiajal tõuseb, Kuusik prognoosida ei osanud. “Pole minu võimuses ja tegelikult ei suuda seda keegi täpselt ennustada,” sõnas ta ning lisas naljatades, et kui keegi suudaks, oleks maailm finantsiliselt tema päralt.

“Kui mitte varem, siis “tänu“ valitsusele tõusevad kõik kütusehinnad alates 2017. aasta jaanuarist ning meie kõigi maksukoormus kasvab.”



“On ilmne, et kui tõuseb maailmaturu naftahind, tõusevad hinnad ka tanklates,” ütles ta. “See on paratamatus, lisaks tasub edaspidi olla valmis teenuste ja muude toodete hinnatõusuks, mis on mõjutatud transpordi- ja kütusehinnast.”

Saare Kütuse koostööpartneri Circle K Eesti tegevjuht Kai Realo kinnitas, et kütusehinnad on seotud naftaturul toimuvaga ning olukorda mõjutavad ka aktsiistasude suurenevad määrad.



“Ettevõtete jaoks tõusevad sisendhinnad transpordikulude jätkuva tõusu tõttu ja eratarbijatele tõusevad nii kaupade kui kütuste hinnad,” ütles Realo.

“Viimased nii aktsiisimaksude tõusu kui biokütustele ülemineku tõttu. Kõik see on talutav vaid juhul, kui mootorikütuste hinnad maailmaturul ei pööra järsku tõusule.”



Circle K Eesti mootorikütuste tootejuhi Indrek Sassi sõnul teenindusjaamade tööd hinnatõus üldiselt ei mõjuta.



“Aktsiisitõusud ning kütusemahtude Lätti liikumine on kohalikku konkurentsiolukorda survestanud ning see sunnib Eesti jaemüüjaid hinnakonkurentsis püsimiseks müüma mootorikütuseid vahel ka ilma marginaalita. Teisalt pingestab olukorda ka viimaste nädalate jooksul toimunud maailmaturu hindade järsk ülespoole liikumine, mistõttu on ostuhinnad oluliselt kasvanud,” ütles ta.



