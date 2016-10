Uudised

Kristel Aaslaid kutsub saare noori talendikonkursile

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: MM Reede, 14. oktoober 2016. 5.–12. klasside õpilaste stipendiumikonkursi Tulevikutalent 2016 žüriisse kuuluvad tänavu neli oma valdkonnas tunnustatud ja noorte seas tuntud tipptegijat. Noorte taotlusi hakkavad hindama Jaan Kirsipuu, Aigar Vaigu, Darja Saar ja Saaremaalt pärit multitalent Kristel Aaslaid.



Sel aastal kuuendat korda toimuval konkursil antakse Tulevikutalendi tiitlid ja stipendiumid välja neljas kategoorias: teadus, kultuur, sport, ettevõtlikkus.



Teadustalendi kategooria taotlusi hindab saatesarja “Rakett 69“ saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu. Ettevõtlikkustalente hindab ETV+ peatoimetaja ja noorte ettevõtlikkuse edendajana tuntud Darja Saar. Sporditalentide seast valib tugevaimad välja profirattur Jaan Kirsipuu. Kultuurivaldkonna noori hindab muusiku, näitleja ja tantsijana edu saavutanud Kristel Aaslaid.



Paljude noorte eeskujuks olev Aaslaid usub, et iga asi, mida inimene ette võtab, peab olema tehtud eneseusuga nii endasse kui ka oma unistustesse. “Tuleb hoida end avatuna ja inspireerituna – vaid siis saab sinus peituv talent kasvada,” tõi Aaslaid välja ja kutsus kõiki Saaremaa 5.–12. klasside õpilasi konkursil stipendiumitele kandideerima.



Iga-aastast talendikonkurssi korraldava Maxima Eesti kommunikatsioonijuhi Katja Ljubobratetsi sõnul on tänavu konkursile oodatud noored, kellel jagub silmapaistvaid saavutusi, lennukat tulevikuvisiooni ja innukust panustada ühiskonna arengusse ka laiemalt. “Igas kategoorias tunnustame žürii poolt valitud võitjat 1000-eurose stipendiumiga. Teise ja kolmanda koha stipendium on vastavalt 700 ja 500 eurot,“ kinnitas Ljubobratets.



