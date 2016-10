Uudised

Kärajad võivad lõpuks ühinemisse selguse tuua

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 14. oktoober 2016. 30. septembril ütles Pöide volikogu Saaremaa vallale “ei” küll selge sõnaga, ent mitte päris üksmeelselt. Seisab ühendaja Taavi Kurisoo, tema paremal käel istub nõutu näoga vallavanem Andres Hanso. FOTO: Valmar Voolaid Täna õhtul kell kuus toimub kärajad ehk avatud aruteluring Pöide rahvamajas Tornimäel, kus teemaks on haldusreform ja valdade ühinemine.



Ettepaneku vallarahvaga kõnelemiseks tegi Saare maakonna ühinemisnõunik ja koordinaator Taavi Kurisoo, kelle sõnul on Pöide vald maakonnas ainsana keeldunud ühinemisläbirääkimistest.



“Kärajate formaat lubab meil rahvaga dialoogi astuda, küsimustele vastata ning selgitusi jagada,” põhjendas ta kärajate kokkukutsumist.



“Loodan, et arutlusele tuleb väga lai teemadering, mis puudutab omavalitsusreformi ja Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingut,” ütles Kurisoo. “Kindlasti on üks meie sõnum Pöide volinikele ja rahvale, et Pöide võiks siiski liituda Saaremaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimistega. See annab neile võimaluse teha otsuseid aasta lõpus, kui ka riigikohtu lahend haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kontrolliks on tehtud.”



Valla tulevik teiste kätes



Augusti lõpus esitasid 26 omavalitsust, teiste hulgas Leisi ja Pöide vald, riigikohtule kaebuse, milles viidatakse vastuolule osa haldusreformi seaduse paragrahvide ja põhiseaduse vahel. Praeguse otsusega läbirääkimistest keelduda on Pöide vald Kurisoo hinnangul oma tuleviku üle otsustamise andnud teiste kätte ja juhul, kui riigikohtu lahend ei vasta nende ootustele ning Põhja- ja Ida-Saaremaa omavalitsused ei toeta Ida-Saaremaa valda, jääb Pöidel vaid oodata sundliitmise otsust teiste poolt määratud tingimustel.

Kärajatega kohtuvad reedel ka Orissaare vallavanem Vello Runthal ja Kuressaare linnapea Madis Kallas.



“Orissaare vald toetab Saaremaa ühist ja ühtset arendamist nii lühemas kui pikemas ajaperioodis. Oluline on eesmärk, et meie lastel ja lastelastel oleks tulevikus Saaremaal parem elu,” kirjeldas Runthal sõnumit, millega ta homme Pöide rahva ette astub.



Ühiselt on kindlam ja parem



“Oleks igati mõistlik, kui ka Pöide vallast saaks Saaremaa ühisvalla osa, mitte pisike eraldiseisev osake, kes sõltub suuresti Saaremaa vallast. See puudutab gümnaasiumi, spordikooli, muusikakooli, ühisüritusi, nt laulu-tantsupidu, ning sotsiaalteenuseid ja palju muud.”



Runthali sõnul Saaremaa vald muidugi kohe igaühe õuele õnne ei too, ent praegusegi taseme hoidmine on juba suur saavutus, arvestades sellega, et rahvastik vananeb ja väheneb. “Kindlasti soovitan Pöide vallal saada Saaremaa valla liikmeks,” lisas ta.



Kuressaare linnapea Madis Kallas osaleb rahvakoosolekul kuulajana, aga on inimeste küsimustele valmis vastama. “Olen jätkuvalt seisukohal, et Saaremaa toimib ühtse tervikuna, kuid tunnustan ühinemise osas tehtud volikogude otsuseid loomulikult ka juhul, kui need ei ühti minu omadega,” sõnas ta.



