Uudised

Volikogu otsus ei olnud seadusega kooskõlas

Reede, 14. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 14. oktoober 2016. Vaidlusalune vallavolikogu otsus, millega kinnitati vallavalitsuse liikmed ja tunnistati kehtetuks kaks varasemat volikogu otsust. Saare maavanem Kaido Kaasik leidis järelevalvemenetluse tulemusena, et Ruhnu vallavolikogu poolt mai lõpus vastu võetud otsus kahe vallavalitsuse liikme vabastamise kohta ei olnud seadusega kooskõlas ja tuleb ringi teha.



Ruhnu vallavolikogu kinnitas 31. mai otsusega viieliikmelise vallavalitsuse koosseisus vallavanem Jaan Urvet ja liikmed Andre Nõu, Luise-Marie Jõers, Ott Olesk ning Leif Roger Strömfeld.



Sama otsusega tunnistas volikogu kehtetuks 2014. aasta 12. augusti ja 2015. aasta 30. mai otsused. Neist esimesega kinnitati eelmine vallavalitsus koosseisus vallavanem Jaan Urvet, liikmed Kristel Lauk, Külli Vähi ja Andre Nõu. Teise otsusega kinnitati vallavalitsuse liikmeks Luise-Marie Jõers.



Viga otsuse teises punktis



Ruhnu vallavolikogu esimehe Heiki Kuke väitel esitas vallavanem Jaan Urvet tänavu mais pärast põhjendusi volikogule esildise vallavalitsuse koosseisu muutmiseks terviknimekirjaga, kuhu oli kinnitamiseks kantud kahe väljavahetatava liikme Kristel Laugu ja Külli Vähi asemel kaks uut – Ott Olesk ja Leif Roger Strömfeld. Nii kinnitaski volikogu oma otsusega tänavu 31. mail vallavalitsuse uue koosseisu.



Sama otsuse teise punktiga tunnistas volikogu kehtetuks eelpool mainitud 2015. aasta otsused, mis oli aga viga. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei näe ette valitsuse liikmete vabastamist varasema otsuse kehtetuks tunnistamisega.



“Otsuse kehtetuks tunnistamisega ei saa vallavalitsuse liikmeid vabastada. See oleks sama, kui tööandja vabastab käskkirjaga töötaja töölevõtmise otsuse kehtetuks tunnistamisega,” võrdles Saare maasekretär Jaan Leivategija. Volikogu otsusest ei nähtunud, millistel alustel toimus varasemate otsuste kehtetuks tunnistamine. Ka volikogu istungi protokollist ei selgunud, et volikogu oleks kahe vallavalitsuse liikme vabastamist üldse arutanud.



Maavanem Kaido Kaasik tegi Ruhnu vallavolikogule ettepaneku viia volikogu 31. mai otsus vastavusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Ruhnu valla põhimääruses sätestatuga.



“Volikogu peab vastu võtma otsuse, millega muudab otsuse teise punkti ära, vabastades kaks vallavalitsuse liiget vallavanema esildise alusel,” selgitas Leivategija.



Kogusid küla peal allkirju



Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul esitas ta tänavu kevadel vallavolikogule ettepaneku kahe liikme väljavahetamiseks, kes olid valitsuse koosseisus juba enne tema vallavanemaks valimist.



“Nad võrdsustasid end volikoguga, andes pigem mulle korraldusi, selle asemel, et ka enesele kui täitevorgani liikmeile neid võtta,” märkis Urvet.



Nende tegevus kulmineerunud kevadel sellega, et pärast otsuse vastuvõtmist vallavalitsuse istungil läksid nad otsuse vastu külainimestelt allkirju koguma. “Õnneks kukkus nende aktsioon haledalt läbi. Pöördumine maavalitsuse poole on ajendatud ilmselt soovist peatada Ruhnu kooli renoveerimine, kuna kõik ehitustegevuse alustamise ja riigihankega seotud otsused on tehtud uue vallavalitsuse koosseisu poolt,” oletas Urvet.



Ruhnu vallavalitsuse endise liikmee Kristel Laugu sõnul oli allkirjade kogumine ajendatud sellest, et küla elanikud tahtsid, et toimiv taksoteenus jätkuks. “Tol hetkel tundus nii, nagu ei olnud enam muud võimalust. Lõpuks ikkagi jäi takso sõitma,” ütles Lauk.



Apsaka Ruhnu vallavolikogu otsuses avastas Kristel Laugu abikaasa Kaarel Lauk, kes palus Saare maavanemal kontrollida, kas Ruhnu vallavolikogu otsused Ruhnu vallavalitsuse koosseisu kinnitamisel vastavad seadusele ning kas Külli Vähi ja Kristel Lauk kuuluvad Ruhnu vallavalitsuse koosseisu.



Kaarel Lauk nimetas vallavanema väidet soovist peatada Ruhnu koolimaja renoveerimine ilmselgeks luuluks. “Keegi ei soovi ega saagi seda peatada, sest lepingud on kõik allkirjastatud. Avaliku võimu teostamine peab nii vormiliselt kui sisuliselt toimuma rangelt seaduse raames. Praegu see nii ei ole,” leidis Lauk. Ruhnu vallavolikogu kinnitas 31. mai otsusega viieliikmelise vallavalitsuse koosseisus vallavanem Jaan Urvet ja liikmed Andre Nõu, Luise-Marie Jõers, Ott Olesk ning Leif Roger Strömfeld.Sama otsusega tunnistas volikogu kehtetuks 2014. aasta 12. augusti ja 2015. aasta 30. mai otsused. Neist esimesega kinnitati eelmine vallavalitsus koosseisus vallavanem Jaan Urvet, liikmed Kristel Lauk, Külli Vähi ja Andre Nõu. Teise otsusega kinnitati vallavalitsuse liikmeks Luise-Marie Jõers.Ruhnu vallavolikogu esimehe Heiki Kuke väitel esitas vallavanem Jaan Urvet tänavu mais pärast põhjendusi volikogule esildise vallavalitsuse koosseisu muutmiseks terviknimekirjaga, kuhu oli kinnitamiseks kantud kahe väljavahetatava liikme Kristel Laugu ja Külli Vähi asemel kaks uut – Ott Olesk ja Leif Roger Strömfeld. Nii kinnitaski volikogu oma otsusega tänavu 31. mail vallavalitsuse uue koosseisu.Sama otsuse teise punktiga tunnistas volikogu kehtetuks eelpool mainitud 2015. aasta otsused, mis oli aga viga. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei näe ette valitsuse liikmete vabastamist varasema otsuse kehtetuks tunnistamisega.“Otsuse kehtetuks tunnistamisega ei saa vallavalitsuse liikmeid vabastada. See oleks sama, kui tööandja vabastab käskkirjaga töötaja töölevõtmise otsuse kehtetuks tunnistamisega,” võrdles Saare maasekretär Jaan Leivategija. Volikogu otsusest ei nähtunud, millistel alustel toimus varasemate otsuste kehtetuks tunnistamine. Ka volikogu istungi protokollist ei selgunud, et volikogu oleks kahe vallavalitsuse liikme vabastamist üldse arutanud.Maavanem Kaido Kaasik tegi Ruhnu vallavolikogule ettepaneku viia volikogu 31. mai otsus vastavusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Ruhnu valla põhimääruses sätestatuga.“Volikogu peab vastu võtma otsuse, millega muudab otsuse teise punkti ära, vabastades kaks vallavalitsuse liiget vallavanema esildise alusel,” selgitas Leivategija.Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul esitas ta tänavu kevadel vallavolikogule ettepaneku kahe liikme väljavahetamiseks, kes olid valitsuse koosseisus juba enne tema vallavanemaks valimist.“Nad võrdsustasid end volikoguga, andes pigem mulle korraldusi, selle asemel, et ka enesele kui täitevorgani liikmeile neid võtta,” märkis Urvet.Nende tegevus kulmineerunud kevadel sellega, et pärast otsuse vastuvõtmist vallavalitsuse istungil läksid nad otsuse vastu külainimestelt allkirju koguma. “Õnneks kukkus nende aktsioon haledalt läbi. Pöördumine maavalitsuse poole on ajendatud ilmselt soovist peatada Ruhnu kooli renoveerimine, kuna kõik ehitustegevuse alustamise ja riigihankega seotud otsused on tehtud uue vallavalitsuse koosseisu poolt,” oletas Urvet.Ruhnu vallavalitsuse endise liikmee Kristel Laugu sõnul oli allkirjade kogumine ajendatud sellest, et küla elanikud tahtsid, et toimiv taksoteenus jätkuks. “Tol hetkel tundus nii, nagu ei olnud enam muud võimalust. Lõpuks ikkagi jäi takso sõitma,” ütles Lauk.Apsaka Ruhnu vallavolikogu otsuses avastas Kristel Laugu abikaasa Kaarel Lauk, kes palus Saare maavanemal kontrollida, kas Ruhnu vallavolikogu otsused Ruhnu vallavalitsuse koosseisu kinnitamisel vastavad seadusele ning kas Külli Vähi ja Kristel Lauk kuuluvad Ruhnu vallavalitsuse koosseisu.Kaarel Lauk nimetas vallavanema väidet soovist peatada Ruhnu koolimaja renoveerimine ilmselgeks luuluks. “Keegi ei soovi ega saagi seda peatada, sest lepingud on kõik allkirjastatud. Avaliku võimu teostamine peab nii vormiliselt kui sisuliselt toimuma rangelt seaduse raames. Praegu see nii ei ole,” leidis Lauk.

Veel artikleid samast teemast »