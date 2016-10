Uudised

Ümarlaual tõstatusid mitmed teemad

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 14. oktoober 2016. Kolmapäeva õhtul kogunesid Randverre Lääne-Saare valla Kaarma piirkonna külavanemad. Ümarlaual oli külavanematel võimalus erinevatelt ametnikelt oma küsimustele vastuseid saada.



Kohal olid Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu sõnul valla esindajatena järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen, keskkonna peaspetsialist Tiina Orav, sotsiaaltöö vanemspetsialist Liina Kohu, vallavanem Tiina Luks ja abivallavanem Villi Pihl.



Samuti vastasid külavanemate küsimustele Lääne-Saare Halduse juht Margus Männik ja SA Lääne-Saare Kultuur tegevjuht Pille Mägi.



Lipu ütles, et mingit ühtset kindlat muret või valdkonda välja ei joonistunud. Põhiliselt käisid läbi keskkonna ja teede teemad. “Igalt ametnikult küsiti midagi ja osa küsimusi oli ka eelnevalt saadetud,” ütles ta, lisades, et infovahetus toimus mõnusas keskkonnas, kestes pea kolm tundi.



Mõned inimesed kasutasid ka võimalust saata Lipule pärast ümarlauda kodus tekkinud täpsustavaid küsimusi.



Kuu lõpus toimuvad ka Lümanda ja Kärla piirkonna külavanematele ümarlauad. “Sellepärast tehakse sügise esimesed ümarlauad eraldi, et just piirkonnale iseloomulikke probleeme lähemalt arutada,” selgitas Lipu.



