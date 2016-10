Uudised

Kolme päeva jooksul võib sündida uus osavõturekord

Reede, 14. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 14. oktoober 2016. Kumb osutub kolme päeva jooksul parimaks saarlaseks, kas Mairo Mändla (vasakul) või Ando Õitspuu, selgub pühapäeval. FOTO: Valmar Voolaid Täna Kuressaares algava rekordarvu osalejatega 43. Saaremaa kolme päeva jooksu kõige suuremad uuendused võrreldes eelmise aastaga seisnevad ümbertehtud võistlusradades.



Esimese päeva 10 km pikkune etapp joostakse tervenisti uuel rajal. Kui varem asus start J. Smuuli tänaval Tehnika tänava ristmiku lähedal, siis täna lähetatakse jooksjad rajale hoopis Kuressaare gümnaasiumi juurest Kaevu tänavalt suunaga kesklinna poole, kust edasi pööravad jooksjad vasakule, Pärna tänavale. Muudatus sai sisse viidud mitmel asjaolul.



“Liikluskoormus reedeõhtusel tipptunnil Kuressaare ringteel ja mõningatel tänavatel panid mõtteid mõlgutama valida uus rada. Sel aastal alanud mahukad remonditööd Tallinna tänaval said otsustavaks sammuks uus rada ära testida,” põhjendas muutusi Saaremaa kolme päeva jooksu üks korraldajaid Helen Jürjo.

Uus tänane rada viib pärast paari kilomeetrit eramajade rajoonis jooksmist Roomassaare sadamasse ja mere äärde kõrgete kadakate vahele – merelinnale iseloomulik keskkond võiks osalejatele meeldida vahelduseks linnatänavatele.



Kui 1991. aastal toodi reedene etapp Sõrvest Kuressaarde, siis 25 aastat asus stardi- ja finišipaik Saaremaa ühisgümnaasiumi ümbruses.



Lasteaia tänav jäi kitsaks



“Nüüd liikusime reedese võistlusrajaga linna teise gümnaasiumi juurde. Sellega seoses pöörame kindlasti osalejate tähelepanu sellele, et kui varem oli jooksu sekretariaat Vallimaa tänaval Kuressaare spordikeskuses, siis nüüd Kuressaare gümnaasiumis – kohe tänase stardi ja finiši kõrval,” ütles Jürjo.



Muudatused on samuti jooksu homsel, teisel 16,195 km pikkusel etapil Sõrves. Kui seni asus noortejooksu etapp põhijooksust tükk maad eemal ja vanemad ei saanud oma lastele kaasa elada, siis sel aastal mõõtsid korraldajad mitmeid rajavalikuid traditsioonilise Iide küla ümber, et kõik oleks kompaktsem ja logistiliselt paremini teostatav.



“Nii noortejooksu kui põhijooksu start ja finiš on Iide külas. Vahemaad suurte ja väikeste startide vahel ei ole suured – mõnisada meetrit,” tutvustas Jürjo.



Väiksemaid muudatusi viidi sisse ka pühapäevasesse, 16 km pikkusesse etappi Kuressaares. Lasteaia tänav jäi suure osalejate arvu tõttu põhijooksu stardile kitsaks. Kolmanda etapi start antakse Lossi tänavalt pargi poole.



“Uuendusena saavad põhijooksul ja noortejooksul osalejad joosta ümber lossi, mis on üks linna sümboleid, kompromissina jäi lõpuosas välja tervisepargi ring,” selgitas Jürjo.



Algselt soovisid korraldajad selle asemele panna natuke lühema, Musumänniku pargi ringi Tuulte Roosis, aga seal võib pinnas osutuda vihmaga väga vesiseks. Plaanide kohaselt tehakse rajakatte parandustöid ja tulevikus saab selle osa võibolla sisse võtta.



Ainult kolmeliikmelised võistkonnad



Võistkonnad on tänavu kolmeliikmelised. Varem võis igas võistkonnas olla ka neli liiget. “Kuna meilt küsiti, miks on mees- ja segavõistkonnad ühes arvestuses, siis otsustasime need lahku lüüa. Sellega lisandus kolm uut auhinnatavat võistkonda. Nii otsustasime, et muudame võistkonnad kolmeliikmeliseks ja kaotame varuliikme ära,” lausus Jürjo. Võistkonna tulemus sõltub nüüd igast liikmest.



“Mõningal määral lisab see põnevust võistkondlikus arvestuses viimase päevani, sest enam ei saa loota varuliikmele. Arvame, et osalejad võtavad selle uuenduse hästi vastu,” lootis Jürjo.



Võistkondlikku arvestust peetakse tänavu meeskondadele, naiskondadele, segavõistkondadele, veteranide ja noorte võistkondadele. Nagu mullugi, seatakse pingerida ka paaridele.



Eelregistreerunuid üle 800



Praeguse seisuga on end Saaremaa kolme päeva jooksu põhijooksule kirja pannud 673 osalejat. Koos noortejooksuga, millest osavõtjaid on eelregistreerimisega 143, küündib osalejate arv 816-ni, mis tähendab uut osavõturekordit. Mullu jäi osalejate arv seitsme- ja kaheksasaja vahele.



Põhijooksu favoriitidena on täna meestest stardis maratoni Eesti meistrivõistluste hõbemedali omanik Kaupo Sasmin ja mullu kolme päeva jooksul kolmas olnud Argo Jõesoo. Parima saarlase tiitli eest hakkavad võistlema Ando Õitspuu ja Mairo Mändla.



Naistest asuvad stardijoonele maratoni Eesti meister Moonika Pilli ja hõbemedali omanik Kaisa Kukk. Lisaks on stardinimekirjas pärast teistkordset emakssaamist uuesti jooksurajale naasnud Evelin Talts, kes esindas Eestit 2012. aasta Londoni olümpiamängudel maratonijooksus. Eile polnud ta päris 100 protsenti kindel, kas jooksma tuleb, sest laps oli veidi tõbine. Esimese päeva 10 km pikkune etapp joostakse tervenisti uuel rajal. Kui varem asus start J. Smuuli tänaval Tehnika tänava ristmiku lähedal, siis täna lähetatakse jooksjad rajale hoopis Kuressaare gümnaasiumi juurest Kaevu tänavalt suunaga kesklinna poole, kust edasi pööravad jooksjad vasakule, Pärna tänavale. Muudatus sai sisse viidud mitmel asjaolul.“Liikluskoormus reedeõhtusel tipptunnil Kuressaare ringteel ja mõningatel tänavatel panid mõtteid mõlgutama valida uus rada. Sel aastal alanud mahukad remonditööd Tallinna tänaval said otsustavaks sammuks uus rada ära testida,” põhjendas muutusi Saaremaa kolme päeva jooksu üks korraldajaid Helen Jürjo.Uus tänane rada viib pärast paari kilomeetrit eramajade rajoonis jooksmist Roomassaare sadamasse ja mere äärde kõrgete kadakate vahele – merelinnale iseloomulik keskkond võiks osalejatele meeldida vahelduseks linnatänavatele.Kui 1991. aastal toodi reedene etapp Sõrvest Kuressaarde, siis 25 aastat asus stardi- ja finišipaik Saaremaa ühisgümnaasiumi ümbruses.“Nüüd liikusime reedese võistlusrajaga linna teise gümnaasiumi juurde. Sellega seoses pöörame kindlasti osalejate tähelepanu sellele, et kui varem oli jooksu sekretariaat Vallimaa tänaval Kuressaare spordikeskuses, siis nüüd Kuressaare gümnaasiumis – kohe tänase stardi ja finiši kõrval,” ütles Jürjo.Muudatused on samuti jooksu homsel, teisel 16,195 km pikkusel etapil Sõrves. Kui seni asus noortejooksu etapp põhijooksust tükk maad eemal ja vanemad ei saanud oma lastele kaasa elada, siis sel aastal mõõtsid korraldajad mitmeid rajavalikuid traditsioonilise Iide küla ümber, et kõik oleks kompaktsem ja logistiliselt paremini teostatav.“Nii noortejooksu kui põhijooksu start ja finiš on Iide külas. Vahemaad suurte ja väikeste startide vahel ei ole suured – mõnisada meetrit,” tutvustas Jürjo.Väiksemaid muudatusi viidi sisse ka pühapäevasesse, 16 km pikkusesse etappi Kuressaares. Lasteaia tänav jäi suure osalejate arvu tõttu põhijooksu stardile kitsaks. Kolmanda etapi start antakse Lossi tänavalt pargi poole.“Uuendusena saavad põhijooksul ja noortejooksul osalejad joosta ümber lossi, mis on üks linna sümboleid, kompromissina jäi lõpuosas välja tervisepargi ring,” selgitas Jürjo.Algselt soovisid korraldajad selle asemele panna natuke lühema, Musumänniku pargi ringi Tuulte Roosis, aga seal võib pinnas osutuda vihmaga väga vesiseks. Plaanide kohaselt tehakse rajakatte parandustöid ja tulevikus saab selle osa võibolla sisse võtta.Võistkonnad on tänavu kolmeliikmelised. Varem võis igas võistkonnas olla ka neli liiget. “Kuna meilt küsiti, miks on mees- ja segavõistkonnad ühes arvestuses, siis otsustasime need lahku lüüa. Sellega lisandus kolm uut auhinnatavat võistkonda. Nii otsustasime, et muudame võistkonnad kolmeliikmeliseks ja kaotame varuliikme ära,” lausus Jürjo. Võistkonna tulemus sõltub nüüd igast liikmest.“Mõningal määral lisab see põnevust võistkondlikus arvestuses viimase päevani, sest enam ei saa loota varuliikmele. Arvame, et osalejad võtavad selle uuenduse hästi vastu,” lootis Jürjo.Võistkondlikku arvestust peetakse tänavu meeskondadele, naiskondadele, segavõistkondadele, veteranide ja noorte võistkondadele. Nagu mullugi, seatakse pingerida ka paaridele.Praeguse seisuga on end Saaremaa kolme päeva jooksu põhijooksule kirja pannud 673 osalejat. Koos noortejooksuga, millest osavõtjaid on eelregistreerimisega 143, küündib osalejate arv 816-ni, mis tähendab uut osavõturekordit. Mullu jäi osalejate arv seitsme- ja kaheksasaja vahele.Põhijooksu favoriitidena on täna meestest stardis maratoni Eesti meistrivõistluste hõbemedali omanik Kaupo Sasmin ja mullu kolme päeva jooksul kolmas olnud Argo Jõesoo. Parima saarlase tiitli eest hakkavad võistlema Ando Õitspuu ja Mairo Mändla.Naistest asuvad stardijoonele maratoni Eesti meister Moonika Pilli ja hõbemedali omanik Kaisa Kukk. Lisaks on stardinimekirjas pärast teistkordset emakssaamist uuesti jooksurajale naasnud Evelin Talts, kes esindas Eestit 2012. aasta Londoni olümpiamängudel maratonijooksus. Eile polnud ta päris 100 protsenti kindel, kas jooksma tuleb, sest laps oli veidi tõbine.

Veel artikleid samast teemast »